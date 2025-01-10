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Posted 10 января, 13:40

Published 10 января, 13:40

Modified 10 января, 13:42

Updated 10 января, 13:42

Секрет сочной свинины в духовке: острый томатный вкус и легкая горчичная нотка

Секрет сочной свинины в духовке: острый томатный вкус и легкая горчичная нотка

10 января 2025, 13:40
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Предлагаем вашему вниманию рецепт вкусной запеченной свинины в остром томатном соусе с горчицей. Этот вариант блюда получается пряным, сочным и идеально подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

Рецептом делится автор канала «Яжеповар» Олег Сидоров. По его словам, на все про все, то есть на подготовку, у вас уйдет 10 минут. А далее свинина будет запекаться сама.

Для приготовления вкуснятины вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • свинина — 1,5 кг;
  • большие томаты — 5 шт;
  • лук — 250 г;
  • растительное масло — полстакана;
  • кетчуп — 150 г;
  • мед — 150 г;
  • горчица — 150 г;
  • соевый соус — 2-3 столовые ложки.
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Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте ее крупными кусками толщиной 3–4 см. Натрите мясо смесью соли и перца, добавьте растительное масло и тщательно все разотрите руками. Если есть возможность, оставьте свинину мариноваться минимум на 30 минут (в идеале — 2-3 часа либо оставить на ночь в холодильнике, завернув в пищевую пленку). Но можно обойтись и без этого.

Для приготовления этого блюда понадобится кухонная жаровня, которую можно приобрести в магазине: она может быть чугунной, алюминиевой и даже глиняной.

Мясо положите в жаровню, помидоры и лук нарежьте на четвертинки и разложите вокруг.

Смешиваем масло, кетчуп, горчицу и мед, добавляем соевый соус, подсаливаем, если надо. Заливаем соусом мясо и овощи и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на два примерно часа, — советует Олег Сидоров.
Вкусную запеченную свинину в горчичном соусе приготовит даже начинающий кулинар
Вкусную запеченную свинину в горчичном соусе приготовит даже начинающий кулинар. Фото: Изображение Midjourney

Жаровню необходимо закрыть крышкой. Свинина будет запекаться примерно два часа. Затем проверьте, готово ли мясо. Если свинина осталась жестковатой, подержите ее в духовке еще полчаса.

Когда все будет готово, сделайте соус: для этого выньте из жаровни овощи, слейте образовавшуюся в процессе запекания жидкость и доведите соус до однородной консистенции с помощью блендера.

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