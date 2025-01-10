Секрет сочной свинины в духовке: острый томатный вкус и легкая горчичная нотка

Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте ее крупными кусками толщиной 3–4 см. Натрите мясо смесью соли и перца, добавьте растительное масло и тщательно все разотрите руками. Если есть возможность, оставьте свинину мариноваться минимум на 30 минут (в идеале — 2-3 часа либо оставить на ночь в холодильнике, завернув в пищевую пленку). Но можно обойтись и без этого.