Секрет сочной свинины в духовке: острый томатный вкус и легкая горчичная нотка

Posted 10 января, 13:40
Published 10 января, 13:40
Modified 10 января, 13:42
Updated 10 января, 13:42
Рецептом делится автор канала «Яжеповар» Олег Сидоров. По его словам, на все про все, то есть на подготовку, у вас уйдет 10 минут. А далее свинина будет запекаться сама.
Для приготовления вкуснятины вам понадобятся следующие ингредиенты:
Свинину промойте и обсушите бумажными полотенцами. Нарежьте ее крупными кусками толщиной 3–4 см. Натрите мясо смесью соли и перца, добавьте растительное масло и тщательно все разотрите руками. Если есть возможность, оставьте свинину мариноваться минимум на 30 минут (в идеале — 2-3 часа либо оставить на ночь в холодильнике, завернув в пищевую пленку). Но можно обойтись и без этого.
Для приготовления этого блюда понадобится кухонная жаровня, которую можно приобрести в магазине: она может быть чугунной, алюминиевой и даже глиняной.
Мясо положите в жаровню, помидоры и лук нарежьте на четвертинки и разложите вокруг.
Смешиваем масло, кетчуп, горчицу и мед, добавляем соевый соус, подсаливаем, если надо. Заливаем соусом мясо и овощи и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на два примерно часа, — советует Олег Сидоров.
Жаровню необходимо закрыть крышкой. Свинина будет запекаться примерно два часа. Затем проверьте, готово ли мясо. Если свинина осталась жестковатой, подержите ее в духовке еще полчаса.
Когда все будет готово, сделайте соус: для этого выньте из жаровни овощи, слейте образовавшуюся в процессе запекания жидкость и доведите соус до однородной консистенции с помощью блендера.
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