Школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Posted 10 января, 08:24
Published 10 января, 08:24
Modified 10 января, 08:26
Updated 10 января, 08:26
Школьница занимается у тренеров Ксении Вялковой и Алексея Андреенко. Она выступала среди девушек 14-15 лет. В квалификации Анастасия показала лучшие результаты. В финале она сумела преодолеть трассу за 8,327 секунды и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.
Скорость является основной специализацией девушки. Она занимается в секции шесть лет. За это время у нее уже скопилась не одна победа, сообщает «Тагильский рабочий».
Напомним, ранее уроженец Нижнего Тагила выиграл чемпионат по быстрым шахматам.