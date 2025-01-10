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Posted 10 января, 08:24

Published 10 января, 08:24

Modified 10 января, 08:26

Updated 10 января, 08:26

Школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийских соревнованиях по скалолазанию

10 января 2025, 08:24
Фото: «Тагильский рабочий».
Анастасия Попова, воспитанница СШ «Старт» в Нижнем Тагиле, стала победительницей всероссийских соревнований в Воронеже. Девочка победила в лазании на скорость.

Школьница занимается у тренеров Ксении Вялковой и Алексея Андреенко. Она выступала среди девушек 14-15 лет. В квалификации Анастасия показала лучшие результаты. В финале она сумела преодолеть трассу за 8,327 секунды и выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

Скорость является основной специализацией девушки. Она занимается в секции шесть лет. За это время у нее уже скопилась не одна победа, сообщает «Тагильский рабочий».

Напомним, ранее уроженец Нижнего Тагила выиграл чемпионат по быстрым шахматам.

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