Стали известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на детей

Знакомые женщины рассказали, что она была в разводе и последние несколько лет работала санитаркой в ветеринарной клинике. По словам ее начальника, была хорошим человеком и заботилась о детях. При этом состояла на учете в ПДН, пишет «КП-Екатеринбург».