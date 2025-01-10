Стали известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на детей

Posted 10 января, 09:32
Published 10 января, 09:32
Modified 10 января, 09:34
Updated 10 января, 09:34
Знакомые женщины рассказали, что она была в разводе и последние несколько лет работала санитаркой в ветеринарной клинике. По словам ее начальника, была хорошим человеком и заботилась о детях. При этом состояла на учете в ПДН, пишет «КП-Екатеринбург».
Также сообщается, что у свердловчанки была судимость за кражу и мошенничество. Кроме того, ее привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей шесть лет назад.
Напомним, ночью 10 января 2025 года в Красноуральске женщина набросилась на своих детей с ножом, а затем покончила с собой.