tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 09:32

Published 10 января, 09:32

Modified 10 января, 09:34

Updated 10 января, 09:34

Стали известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на детей

Стали известны подробности о женщине из Красноуральска, которая напала на детей

10 января 2025, 09:32
Фото: 1MI.
Жительница Красноуральска, напавшая на своих детей, привлекалась к административной ответственности и имела судимости.

Знакомые женщины рассказали, что она была в разводе и последние несколько лет работала санитаркой в ветеринарной клинике. По словам ее начальника, была хорошим человеком и заботилась о детях. При этом состояла на учете в ПДН, пишет «КП-Екатеринбург».

Также сообщается, что у свердловчанки была судимость за кражу и мошенничество. Кроме того, ее привлекали к ответственности за ненадлежащее воспитание детей шесть лет назад.

Напомним, ночью 10 января 2025 года в Красноуральске женщина набросилась на своих детей с ножом, а затем покончила с собой.

На напавшего на фельдшера в Североуральске возбудили уголовное дело
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны подробности нападения ученика гимназии в Екатеринбурге на сверстниковМать в Красноуральске напала с ножом на двоих детей и покончила с собойПодросток из Екатеринбурга ехал зацепером на поезде до Нижнего Тагила
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Полиция#Женщина#Кража#Мошенничество#Нападение#ЧП#ПДН#Судимость#Красноуральск#Санитарка#Развод#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика