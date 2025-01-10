Светофор временно отключат на перекрестке в Нижнем Тагиле

Posted 10 января, 03:55
Published 10 января, 03:55
Modified 10 января, 03:57
Updated 10 января, 03:57
Так, вышеуказанный городской объект не будет эксплуатироваться с 10 часов утра до 16:00. Причина — отключение электроснабжения, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Участникам дорожного движения необходимо соблюдать правила ПДД, внимательно смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, а также не ездить на высокой скорости, находясь за рулем автомобиля.
Напомним, 5 января 2025 года на Вагонке в Нижнем Тагиле начался ремонт светофора, который не работал несколько дней.