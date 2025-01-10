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Posted 10 января, 03:55

Published 10 января, 03:55

Modified 10 января, 03:57

Updated 10 января, 03:57

Светофор временно отключат на перекрестке в Нижнем Тагиле

Светофор временно отключат на перекрестке в Нижнем Тагиле

10 января 2025, 03:55
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле на протяжении нескольких часов будет обесточен светофор на перекрестке Восточное шоссе — улица Цементная 10 января 2025 года.

Так, вышеуказанный городской объект не будет эксплуатироваться с 10 часов утра до 16:00. Причина — отключение электроснабжения, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Участникам дорожного движения необходимо соблюдать правила ПДД, внимательно смотреть по сторонам, прежде чем переходить дорогу, а также не ездить на высокой скорости, находясь за рулем автомобиля.

Напомним, 5 января 2025 года на Вагонке в Нижнем Тагиле начался ремонт светофора, который не работал несколько дней.

В Нижнем Тагиле стали работать три новых светофора на пешеходных переходах
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дорога#Ремонт#Светофор#ПДД#Электроснабжение#Перекресток#Восточное шоссе#Екатеринбург
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