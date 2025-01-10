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Posted 10 января, 13:09

Published 10 января, 13:09

Modified 10 января, 13:11

Updated 10 января, 13:11

Тагильские спортсмены добились высоких результатов в 2024 году

Тагильские спортсмены добились высоких результатов в 2024 году

10 января 2025, 13:09
Фото: Изображение Midjourney.
Спортсмены из Нижнего Тагила Тагильские спортсмены добились высоких результатов в ушедшем году.

В минувшем году тагильские спортсмены, как юные, так и взрослые, показали отличные результаты на соревнованиях различного уровня — от региональных до международных.

Особо отличились спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина и гребном слаломе, завоевав призовые места в разных возрастных категориях.

Успешно выступили хоккеисты и футболисты. Хоккейный клуб «Разведчик» выиграл региональный этап «Золотой шайбы» среди юношей 12-13 лет. Футбольная команда «Спутник» взяла серебро в рамках всероссийского финала «Кожаного мяча». Кроме того, сборная ветеранов футбола Нижнего Тагила стала бронзовым призером первенства страны среди игроков 50+.

Отличные результаты показали также и паралимпийцы — воспитанники САШ им. Михалины Лысовой.

Ранее сообщалось, что тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Соревнования#Международные соревнования#Этапы соревнований#Лыжный спорт#Екатеринбург
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