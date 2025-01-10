Тагильские спортсмены добились высоких результатов в 2024 году

Posted 10 января, 13:09
Published 10 января, 13:09
Modified 10 января, 13:11
Updated 10 января, 13:11
В минувшем году тагильские спортсмены, как юные, так и взрослые, показали отличные результаты на соревнованиях различного уровня — от региональных до международных.
Особо отличились спортсмены в прыжках на лыжах с трамплина и гребном слаломе, завоевав призовые места в разных возрастных категориях.
Успешно выступили хоккеисты и футболисты. Хоккейный клуб «Разведчик» выиграл региональный этап «Золотой шайбы» среди юношей 12-13 лет. Футбольная команда «Спутник» взяла серебро в рамках всероссийского финала «Кожаного мяча». Кроме того, сборная ветеранов футбола Нижнего Тагила стала бронзовым призером первенства страны среди игроков 50+.
Отличные результаты показали также и паралимпийцы — воспитанники САШ им. Михалины Лысовой.
Ранее сообщалось, что тагильские гимнастки везут из Питера золото со всероссийских соревнований.