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Posted 10 января, 16:02

Published 10 января, 16:02

Modified 10 января, 16:04

Updated 10 января, 16:04

В Екатеринбурге накрыли бордель с трансгендерами*

Трансгендер* сиганул в окно во время проверки борделя в Екатеринбурге

10 января 2025, 16:02
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге накрыли бордель с трансгендерами*

В Екатеринбурге на улице Черепанова работал бордель, в котором услуги оказывали трансгендеры*. Когда злачное место навестили общественники, один из обитателей выпрыгнул в окно.

Другой переодетый в женщину мужчина попытался подкупить проверяющих и предложил им деньги за молчание, однако ему отказали, сообщает подробности Ural Mash.

Еще один представитель древнейшей профессии рассказал, что его зовут «Лариса» (по паспорту — Рашид). Это женское имя он выбрал в память о любимой умершей тете.

Рашид-Лариса признался, что мечтает сменить пол, поэтому зарабатывает деньги на дорогостоящую операцию массажами, однако и от интимных предложений не отказывается.

Общественники вызвали на место полицию.

Ранее екатеринбургский общественник Дмитрий Чукреев посетил бар Nebar, где проходило откровенное шоу.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Проверка#Общественники#Бордель#Екатеринбург
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