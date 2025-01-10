Трансгендер* сиганул в окно во время проверки борделя в Екатеринбурге

Posted 10 января, 16:02
Published 10 января, 16:02
Modified 10 января, 16:04
Updated 10 января, 16:04
Другой переодетый в женщину мужчина попытался подкупить проверяющих и предложил им деньги за молчание, однако ему отказали, сообщает подробности Ural Mash.
Еще один представитель древнейшей профессии рассказал, что его зовут «Лариса» (по паспорту — Рашид). Это женское имя он выбрал в память о любимой умершей тете.
Рашид-Лариса признался, что мечтает сменить пол, поэтому зарабатывает деньги на дорогостоящую операцию массажами, однако и от интимных предложений не отказывается.
Общественники вызвали на место полицию.
Ранее екатеринбургский общественник Дмитрий Чукреев посетил бар Nebar, где проходило откровенное шоу.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским в России