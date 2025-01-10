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Posted 10 января, 07:31

Published 10 января, 07:31

Modified 10 января, 07:33

Updated 10 января, 07:33

В Екатеринбурге обнаружили древние стеклянные сосуды с неизвестным содержимым

В Екатеринбурге обнаружили древние стеклянные сосуды с неизвестным содержимым

10 января 2025, 07:31
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге обнаружили 130-летние ампулы с неизвестным содержимым.

Археологи из Челябинска во время раскопок в столице Среднего Урала обнаружили древние ампулы с неизвестным содержимым. Ученые определили, что ампулам 130 лет. К ним прилагалась этикетка, но она истлела за более, чем 100 лет.

На сегодняшний день установить, что находилось в стеклянных флаконах, пока не удалось. По мнению специалистов, это может быть вакцина от бешенства, так как в тот период времени ее как раз изобрели и широко использовали. Однако, это только одна из версий.

Сейчас ампулы находятся в музее при университете, рассказали в Министерстве образования и науки РФ.

Вакцину царских времен нашли при раскопках в центре Екатеринбурга
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#Екатерина Смирнова#Общество#Раскопки#Вакцина#Археологи#Екатеринбург
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