В Екатеринбурге обнаружили древние стеклянные сосуды с неизвестным содержимым

Posted 10 января, 07:31
Published 10 января, 07:31
Modified 10 января, 07:33
Updated 10 января, 07:33
Археологи из Челябинска во время раскопок в столице Среднего Урала обнаружили древние ампулы с неизвестным содержимым. Ученые определили, что ампулам 130 лет. К ним прилагалась этикетка, но она истлела за более, чем 100 лет.
На сегодняшний день установить, что находилось в стеклянных флаконах, пока не удалось. По мнению специалистов, это может быть вакцина от бешенства, так как в тот период времени ее как раз изобрели и широко использовали. Однако, это только одна из версий.
Сейчас ампулы находятся в музее при университете, рассказали в Министерстве образования и науки РФ.
Ранее археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город.