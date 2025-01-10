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Posted 10 января, 07:54

Published 10 января, 07:54

Modified 10 января, 07:56

Updated 10 января, 07:56

В Екатеринбурге семья обнаружила червя в роллах от «Суши бай»

В Екатеринбурге семья обнаружила червя в роллах от «Суши бай»

10 января 2025, 07:54
Фото: 1MI.
Семью из Екатеринбурга служба доставки «Суши бай» накормила роллами с червями.

Часть роллов была съедена до обнаружения паразита, и теперь семья опасается заражения, особенно учитывая наличие в семье полуторагодовалого ребенка. Они планируют сдать анализы через две недели.

После обращения в «Суши бай» деньги за заказ были возвращены, однако извинений семья не получила. Пострадавшие также обратились в Роспотребнадзор.

В службе доставки заявили о проверенных поставщиках и отсутствии подобных случаев ранее, предположив, что червь не имеет отношения к пищевым продуктам и, возможно, попал в роллы случайно. В настоящее время ситуация расследуется, пишет Е1.

Напомним, несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Черви#Роллы#Екатеринбург#Инцидент
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