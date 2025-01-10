В Екатеринбурге семья обнаружила червя в роллах от «Суши бай»

Posted 10 января, 07:54
Published 10 января, 07:54
Modified 10 января, 07:56
Updated 10 января, 07:56
Часть роллов была съедена до обнаружения паразита, и теперь семья опасается заражения, особенно учитывая наличие в семье полуторагодовалого ребенка. Они планируют сдать анализы через две недели.
После обращения в «Суши бай» деньги за заказ были возвращены, однако извинений семья не получила. Пострадавшие также обратились в Роспотребнадзор.
В службе доставки заявили о проверенных поставщиках и отсутствии подобных случаев ранее, предположив, что червь не имеет отношения к пищевым продуктам и, возможно, попал в роллы случайно. В настоящее время ситуация расследуется, пишет Е1.
Напомним, несколько человек в Екатеринбурге отравились роллами из службы доставки.