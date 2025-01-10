В Екатеринбурге скончалась девушка, избитая возлюбленным в канун Нового года

Posted 10 января, 05:47
Published 10 января, 05:47
Modified 10 января, 05:49
Updated 10 января, 05:49
С 43-летним Маратом Юлия познакомилась в интернете. Они некоторое время жили в месте в квартире на улице Молодежи. 31 декабря между возлюбленными случилась ссора. В результате мужчина избил свою девушку шваброй и сбежал.
Юлия потеряла сознание, а потом впала в кому. Ее нашла подруга, которая вызвала скорую. Врачи пытались спасти жизнь пациентке, но в итоге спустя 6 дней она скончалась.
По словам подруги, врачи сообщили о наличии опухоли мозга у Юлии. Они пытались ее спасти, но девушка умерла, не приходя в сознание.
Знакомые рассказали, что у погибшей остался сын школьник. С матерью он не проживал, его забрали органы опеки, пишет Е1.
Напомним, в новогоднюю ночь в Североуральске мужчина избил девушку-фельдшера, которая приехала на вызов. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.