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Posted 10 января, 13:54

Published 10 января, 13:54

Modified 10 января, 13:56

Updated 10 января, 13:56

В Невьянске двое в праздник ограбили аптеку

В Невьянске двое в праздник ограбили аптеку

10 января 2025, 13:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Невьянске в праздник Рождества двое мужчин ограбили аптеку.

Инцидент произошел в праздник Рождества Христова. Мужчина пришел в аптеку и вынес товар на сумму 4 тысячи рублей. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

Сотрудники аптеки опубликовали видеозапись и попросили тех, кто узнал мужчину передать ему, чтобы он вернул похищенное.

У мужчины был сообщник, пишет «Инцидент Невьянск».

Ранее молодые люди с оружием в Нижнем Тагиле ограбили магазин петард и избили прохожего.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Кража#Ограбление#Невьянск#Екатеринбург#Инцидент
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