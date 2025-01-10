В Невьянске двое в праздник ограбили аптеку

Posted 10 января, 13:54
Published 10 января, 13:54
Modified 10 января, 13:56
Updated 10 января, 13:56
Инцидент произошел в праздник Рождества Христова. Мужчина пришел в аптеку и вынес товар на сумму 4 тысячи рублей. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.
Сотрудники аптеки опубликовали видеозапись и попросили тех, кто узнал мужчину передать ему, чтобы он вернул похищенное.
У мужчины был сообщник, пишет «Инцидент Невьянск».
Ранее молодые люди с оружием в Нижнем Тагиле ограбили магазин петард и избили прохожего.