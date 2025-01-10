В Нижнем Тагиле будут судить прикурившую от Вечного огня женщину

Posted 10 января, 08:59
Published 10 января, 08:59
Modified 10 января, 09:01
Updated 10 января, 09:01
Так, 22 июня обвиняемая вечером была нетрезвой и находилась на Площади славы в Дзержинском районе. Там она поднялась в обуви на постамент Вечного огня и прикурила сигарету от его пламени. Также женщина танцевала под музыку, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.
При этом женщина знала, что комплекс является символом воинской славы и увековечивает память о ВОВ.
В момент, когда было совершено правонарушение, мимо проходили двое граждан, гулявших по площади. Они сделали замечание женщине, но она отказалась покинуть монумент.
Ранее в Ревде в суд было направлено дело о подобном случае. Нетрезвый мужчина взобрался на постамент с мемориалом и поджег от него сигарету.