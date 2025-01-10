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Posted 10 января, 08:59

Published 10 января, 08:59

Modified 10 января, 09:01

Updated 10 января, 09:01

В Нижнем Тагиле будут судить прикурившую от Вечного огня женщину

В Нижнем Тагиле будут судить прикурившую от Вечного огня женщину

10 января 2025, 08:59
Фото: 1MI.
Обвинительное заключение в отношении жительницы Нижнего Тагила утвердила прокуратура. Женщина обвиняется в осквернении Вечного огня. Дело уже передано в суд.

Так, 22 июня обвиняемая вечером была нетрезвой и находилась на Площади славы в Дзержинском районе. Там она поднялась в обуви на постамент Вечного огня и прикурила сигарету от его пламени. Также женщина танцевала под музыку, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

При этом женщина знала, что комплекс является символом воинской славы и увековечивает память о ВОВ.

В момент, когда было совершено правонарушение, мимо проходили двое граждан, гулявших по площади. Они сделали замечание женщине, но она отказалась покинуть монумент.

Ранее в Ревде в суд было направлено дело о подобном случае. Нетрезвый мужчина взобрался на постамент с мемориалом и поджег от него сигарету.

#Ирина Кирилова#Общество#Нижний Тагил#Суд#Криминал#Вечный огонь#Осквернение#Екатеринбург
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