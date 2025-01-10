В Нижнем Тагиле будут судить прикурившую от Вечного огня женщину

Так, 22 июня обвиняемая вечером была нетрезвой и находилась на Площади славы в Дзержинском районе. Там она поднялась в обуви на постамент Вечного огня и прикурила сигарету от его пламени. Также женщина танцевала под музыку, сообщили в прокуратуре по Свердловской области.