В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем

Родившись в Черноисточинске в послевоенные годы, Анна Георгиевна с детства отличалась трудолюбием и стремлением к знаниям. После окончания Нижнетагильского педучилища в 1951 году она начала работать учителем начальных классов, проработав в 34-й и 24-й школах, где совмещала преподавание с административной работой и руководством пионерлагеря. Даже после выхода на пенсию, она продолжила трудиться в школе, работая библиотекарем.