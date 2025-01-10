В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем

Posted 10 января, 12:02
Published 10 января, 12:02
Modified 10 января, 12:05
Updated 10 января, 12:05
Родившись в Черноисточинске в послевоенные годы, Анна Георгиевна с детства отличалась трудолюбием и стремлением к знаниям. После окончания Нижнетагильского педучилища в 1951 году она начала работать учителем начальных классов, проработав в 34-й и 24-й школах, где совмещала преподавание с административной работой и руководством пионерлагеря. Даже после выхода на пенсию, она продолжила трудиться в школе, работая библиотекарем.
За свою многолетнюю работу Анна Георгиевна Еремеева неоднократно награждалась, в том числе Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, знаками «ЦК ВЛКСМ», «Ударник коммунистического труда» и медалью «Ветеран труда». Ее уважали коллеги и ученики, многие из которых стали успешными людьми, в том числе и педагогами.
Анна Георгиевна запомнилась как светлый, добрый и сильный человек, всегда готовый преодолевать трудности. Она оставила после себя любящих ее дочерей, сына, внуков и правнуков.
Прощание состоится 11 января в 11:20 по адресу: Нижний Тагил, ул. Московская, д. 21, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».
Ранее в Нижнем Тагиле простились с заслуженным работником ОАО «Уралэлектромонтаж».