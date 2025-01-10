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Posted 10 января, 12:02

Published 10 января, 12:02

Modified 10 января, 12:05

Updated 10 января, 12:05

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем

В Нижнем Тагиле простятся с заслуженным учителем

10 января 2025, 12:02
Фото: Изображение Midjourney.
На 93-м году жизни скончалась Анна Георгиевна Еремеева, заслуженный учитель начальных классов Нижнего Тагила, ветеран труда. Более 40 лет она посвятила педагогической деятельности.

Родившись в Черноисточинске в послевоенные годы, Анна Георгиевна с детства отличалась трудолюбием и стремлением к знаниям. После окончания Нижнетагильского педучилища в 1951 году она начала работать учителем начальных классов, проработав в 34-й и 24-й школах, где совмещала преподавание с административной работой и руководством пионерлагеря. Даже после выхода на пенсию, она продолжила трудиться в школе, работая библиотекарем.

За свою многолетнюю работу Анна Георгиевна Еремеева неоднократно награждалась, в том числе Почетной грамотой Министерства просвещения СССР, знаками «ЦК ВЛКСМ», «Ударник коммунистического труда» и медалью «Ветеран труда». Ее уважали коллеги и ученики, многие из которых стали успешными людьми, в том числе и педагогами.

Анна Георгиевна запомнилась как светлый, добрый и сильный человек, всегда готовый преодолевать трудности. Она оставила после себя любящих ее дочерей, сына, внуков и правнуков.

Прощание состоится 11 января в 11:20 по адресу: Нижний Тагил, ул. Московская, д. 21, рассказали TagilCity.ru в «Реквием».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Учитель#Прощание#Екатеринбург#Умер
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