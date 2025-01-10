В Свердловской области задержан угонщик элитных авто

Первую кражу мужчина совершил в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года. Тогда он угнал Lexus RX350 с одной из парковок торгового центра. В том же году он украл автомобили в Камышлове и Сухом Логу. В декабре 2024 года он совершил в Сухом Логу еще одно преступление.