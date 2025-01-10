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Posted 10 января, 05:39

Published 10 января, 05:39

Modified 10 января, 05:41

Updated 10 января, 05:41

В Свердловской области задержан угонщик элитных авто

В Свердловской области задержан угонщик элитных авто

10 января 2025, 05:39
Фото: ГУ МВД по Свердловской области.
Мужчина, угнавший несколько дорогостоящих автомобилей, задержан в Свердловской области. Он находился в федеральном розыске.

Сотрудники полиции нескольких муниципальных округов участвовали в задержании.

Первую кражу мужчина совершил в Каменске-Уральском в сентябре 2023 года. Тогда он угнал Lexus RX350 с одной из парковок торгового центра. В том же году он украл автомобили в Камышлове и Сухом Логу. В декабре 2024 года он совершил в Сухом Логу еще одно преступление.

В результате оперативных действий полицейским удалось задержать злоумышленника в пгт «Пышма». Теперь мужчина заключен под стражу и проверяется на причастность к преступлениям в других регионах, сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Ранее у мужчины из Сысерти была угнана дорогая иномарка, которую он выиграл в конкурсе у блогера.

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