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Posted 10 января, 08:28

Published 10 января, 08:28

Modified 10 января, 08:30

Updated 10 января, 08:30

В выходные в Свердловскую область придет оттепель

В выходные в Свердловскую область придет оттепель

10 января 2025, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловскую область 11–12 января придет оттепель.

В ночь на 10 января Свердловская область пережила сильный снегопад, мокрый снег (на юго-западе местами с дождем), порывистый ветер (до 20 м/с в Качканаре, до 18 м/с в других районах, в Екатеринбурге 15 м/с), метель и гололед.

Кратковременное улучшение погоды ожидается 10–11 января, благодаря гребню высокого атмосферного давления. Температура немного понизится, особенно на севере области. Однако уже к утру 11 января регион окажется под влиянием теплого фронта балтийского циклона, который, хотя и не принесет обильных осадков, поднимет температуру за счет теплых воздушных масс с юга. В выходные (11-12 января) ожидается оттепель.

Следующее похолодание на 5-7 градусов и умеренные снегопады (1-3 мм) прогнозируются на 14–15 января, сообщает Уральский УГМС.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Природа#Оттепель#Екатеринбург
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