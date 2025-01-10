Водитель фуры снес информационное табло и перевернулся на Пермском тракте

Posted 10 января, 08:50
Published 10 января, 08:50
Modified 10 января, 08:52
Updated 10 января, 08:52
Мужчина, управлявший грузовик, потерял контроль и влетел в опору табло, вследствие чего оно рухнуло на проезжую часть, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.
Пострадавших нет. На место ДТП прибыли автоинспекторы. Дорожный участок в связи с аварией полностью перекрыт.
Напомним, 10 января 2025 года на Арамильском тракте автомобиль съехал в кювет. Девушка, сидевшая за рулем, скончалась.