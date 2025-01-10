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Posted 10 января, 08:50

Published 10 января, 08:50

Modified 10 января, 08:52

Updated 10 января, 08:52

Водитель фуры снес информационное табло и перевернулся на Пермском тракте

Водитель фуры снес информационное табло и перевернулся на Пермском тракте

10 января 2025, 08:50
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На Пермском тракте водитель грузовика снес информационное табло. ЧП случилось 10 января 2025 года.

Мужчина, управлявший грузовик, потерял контроль и влетел в опору табло, вследствие чего оно рухнуло на проезжую часть, рассказали в пресс-службе региональной автоинспекции.

Пострадавших нет. На место ДТП прибыли автоинспекторы. Дорожный участок в связи с аварией полностью перекрыт.

Напомним, 10 января 2025 года на Арамильском тракте автомобиль съехал в кювет. Девушка, сидевшая за рулем, скончалась.

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