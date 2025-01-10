Все о хранении сыра: ошибки, которые портят вкус, и как их избежать

Posted 10 января, 13:56
Published 10 января, 13:56
Modified 10 января, 13:58
Updated 10 января, 13:58
Но при чрезмерно высоком уровне влаги поверхность сыра станет скользкой или покроется плесенью. Помните, что плесень не всегда является благородной! — пишет эксперт портала «Едим дома» Лариса Мариночкина.
Разные сыры требуют разного подхода из-за своей структуры и содержания влаги.
Заверните в пергаментную бумагу или хлопковую ткань, которую можно слегка смочить. Срок хранения — до 3-4 недель при правильной упаковке.
Храните их в оригинальной упаковке (если есть) или в пергаментной бумаге, помещенной в контейнер. Срок хранения — до 2 недель после вскрытия упаковки.
Хранятся в герметичных контейнерах, так как эти сыры более подвержены воздействию бактерий. Срок хранения — 5-7 дней.
Сыры с плесенью (Дор Блю, Горгонзола, Блю Чиз)
В пергаментной бумаге, затем в контейнере, чтобы запах плесени не распространялся по всему холодильнику. Срок хранения — 1-2 недели.
Категорически не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей на сыры с благородной белой, голубой и прочими видами плесени. После нарезки такого сыра тщательно мойте нож. Если частички сыра при дальнейшем нарезании попадут на другой продукт, он «заразится» и вскоре испортится, — советует Лариса Мариночкина.
Сыры в рассоле (Фета, Моцарелла, Сулугуни)
Во-первых, сыры нельзя замораживать, особенно мягкие и с плесенью, так как заморозка значительно ухудшает их текстуру и вкус. Единственное исключение — твердые сорта (например, Пармезан), которые можно заморозить небольшими порциями.
Во-вторых, нужно всегда проверять сыр перед употреблением: если появился плесневый налёт на поверхностях твердых сыров, его можно срезать (1-2 см слоя), а оставшуюся часть употреблять. Но если плесень появилась на мягких сырах или сырах с рассолом, лучше их выбросить.
В-третьих, не ешьте сыр сразу из холодильника. Перед употреблением дайте сыру «подышать» при комнатной температуре в течение 15-30 минут, чтобы он раскрыл свои вкусовые качества.
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Источник: edimdoma.ru.