Все о хранении сыра: ошибки, которые портят вкус, и как их избежать

Во-вторых, нужно всегда проверять сыр перед употреблением: если появился плесневый налёт на поверхностях твердых сыров, его можно срезать (1-2 см слоя), а оставшуюся часть употреблять. Но если плесень появилась на мягких сырах или сырах с рассолом, лучше их выбросить.