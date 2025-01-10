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Posted 10 января, 13:56

Published 10 января, 13:56

Modified 10 января, 13:58

Updated 10 января, 13:58

Все о хранении сыра: ошибки, которые портят вкус, и как их избежать

Все о хранении сыра: ошибки, которые портят вкус, и как их избежать

10 января 2025, 13:56
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Хранение сыра требует правильного подхода, так как каждый вид этого королевского лакомства имеет свои особенности. Неправильные условия могут не только испортить вкус продукта, но и сократить его срок годности.

Общие принципы хранения сыра

  • Температура. Оптимальная температура для хранения большинства видов сыра — это +2…+6°C. В холодильнике такие условия в основном поддерживаются в нижнем отделении.
  • Влажность. Сыр требует довольно высокой влажности (примерно 80-90%), чтобы не пересыхал.
Но при чрезмерно высоком уровне влаги поверхность сыра станет скользкой или покроется плесенью. Помните, что плесень не всегда является благородной! — пишет эксперт портала «Едим дома» Лариса Мариночкина.
  • Упаковка. Никогда не храните сыр в полиэтиленовых пакетах, так как он «задыхается». Ему нужен доступ воздуха! Используйте пергаментную или вощеную бумагу, также для хранения подойдет фольга.
  • Изоляция от запахов. Сыр впитывает запахи других продуктов, поэтому его лучше хранить отдельно от других продуктов.
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Как хранить разные виды сыра

Разные сыры требуют разного подхода из-за своей структуры и содержания влаги.

Твердые и полутвердые сыры (Пармезан, Чеддер, Гауда)

Заверните в пергаментную бумагу или хлопковую ткань, которую можно слегка смочить. Срок хранения — до 3-4 недель при правильной упаковке.

Полумягкие сыры (Бри, Камамбер)

Храните их в оригинальной упаковке (если есть) или в пергаментной бумаге, помещенной в контейнер. Срок хранения — до 2 недель после вскрытия упаковки.

Фото: freepik.com

Мягкие сыры (Маскарпоне, Рикотта, Творожные сыры)

Хранятся в герметичных контейнерах, так как эти сыры более подвержены воздействию бактерий. Срок хранения — 5-7 дней.

Сыры с плесенью (Дор Блю, Горгонзола, Блю Чиз)

В пергаментной бумаге, затем в контейнере, чтобы запах плесени не распространялся по всему холодильнику. Срок хранения — 1-2 недели.

Категорически не рекомендуется попадание прямых солнечных лучей на сыры с благородной белой, голубой и прочими видами плесени. После нарезки такого сыра тщательно мойте нож. Если частички сыра при дальнейшем нарезании попадут на другой продукт, он «заразится» и вскоре испортится, — советует Лариса Мариночкина.

Сыры в рассоле (Фета, Моцарелла, Сулугуни)

  • Хранение: В оригинальном рассоле. Если рассол заканчивается, его можно приготовить самостоятельно (через растворение соли в воде).
  • Срок хранения: 1-2 недели.

Что важно помнить

Во-первых, сыры нельзя замораживать, особенно мягкие и с плесенью, так как заморозка значительно ухудшает их текстуру и вкус. Единственное исключение — твердые сорта (например, Пармезан), которые можно заморозить небольшими порциями.

Во-вторых, нужно всегда проверять сыр перед употреблением: если появился плесневый налёт на поверхностях твердых сыров, его можно срезать (1-2 см слоя), а оставшуюся часть употреблять. Но если плесень появилась на мягких сырах или сырах с рассолом, лучше их выбросить.

В-третьих, не ешьте сыр сразу из холодильника. Перед употреблением дайте сыру «подышать» при комнатной температуре в течение 15-30 минут, чтобы он раскрыл свои вкусовые качества.

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Источник: edimdoma.ru.

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