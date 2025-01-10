Выбитыми зубами и сотрясением закончился поход ребенка в детский сад в Богдановиче

Второй раз девочка упала, споткнувшись о другую воспитанницу — и снова повредила зубы. После первой травмы врачи пытались спасти их, но теперь осколки пришлось удалять под общим наркозом. Кроме того, у малышки диагностировали сотрясение мозга.