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Posted 10 января, 16:38

Published 10 января, 16:38

Modified 10 января, 16:40

Updated 10 января, 16:40

В Богдановиче девочка в детском саду сломала зубы и получила сотрясение мозга

Выбитыми зубами и сотрясением закончился поход ребенка в детский сад в Богдановиче

10 января 2025, 16:38
Фото: 1MI.

В Богдановиче девочка в детском саду сломала зубы и получила сотрясение мозга

Посещение детского сада печально закончились для дошкольницы из Богдановича. Девочка дважды упала, сломав зубы, вывихнув таз и получив сотрясение мозга.

Первое падение произошло в октябре во время прогулки. Ребенок запнулся за железный лист с острыми краями. Девочка сломала зубы и получила другие травмы. Эту историю рассказывает Е1.

По словам мамы ребенка, происшествие только чудом не закончилось трагедией: ведь дочь могла наткнуться на острый край. Тем не менее, травмы оказались достаточно серьезными. Ребенку пришлось лечить смещение позвонков и вывих тазовой кости.

Второй раз девочка упала, споткнувшись о другую воспитанницу — и снова повредила зубы. После первой травмы врачи пытались спасти их, но теперь осколки пришлось удалять под общим наркозом. Кроме того, у малышки диагностировали сотрясение мозга.

Семья уже потратила немало денег на лечение — около 100 тысяч рублей, но главные траты еще впереди — ребенку придется устанавливать металлическую конструкцию, чтобы не сместились постоянные зубы. Мать ребенка подала иск.

Детский сад ситуацию не комментирует. Заведующая дошкольным учреждением общаться с журналистами отказалась.

Ранее 9-летний мальчик вернулся из санатория, где он проходил лечение, без передних зубов.

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