Выбитыми зубами и сотрясением закончился поход ребенка в детский сад в Богдановиче

Posted 10 января, 16:38
Published 10 января, 16:38
Modified 10 января, 16:40
Updated 10 января, 16:40
Первое падение произошло в октябре во время прогулки. Ребенок запнулся за железный лист с острыми краями. Девочка сломала зубы и получила другие травмы. Эту историю рассказывает Е1.
По словам мамы ребенка, происшествие только чудом не закончилось трагедией: ведь дочь могла наткнуться на острый край. Тем не менее, травмы оказались достаточно серьезными. Ребенку пришлось лечить смещение позвонков и вывих тазовой кости.
Второй раз девочка упала, споткнувшись о другую воспитанницу — и снова повредила зубы. После первой травмы врачи пытались спасти их, но теперь осколки пришлось удалять под общим наркозом. Кроме того, у малышки диагностировали сотрясение мозга.
Семья уже потратила немало денег на лечение — около 100 тысяч рублей, но главные траты еще впереди — ребенку придется устанавливать металлическую конструкцию, чтобы не сместились постоянные зубы. Мать ребенка подала иск.
Детский сад ситуацию не комментирует. Заведующая дошкольным учреждением общаться с журналистами отказалась.
Ранее 9-летний мальчик вернулся из санатория, где он проходил лечение, без передних зубов.