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Posted 10 января, 15:29

Published 10 января, 15:29

Modified 10 января, 15:31

Updated 10 января, 15:31

Выход на лед водоемов в Нижнем Тагиле стал опасен

Выход на лед водоемов в Нижнем Тагиле стал опасен

10 января 2025, 15:29
Фото: 1MI.
Спасатели предупреждают об опасности выхода на лед водоемов Нижнего Тагила из-за теплой погоды.

Лед становится ненадежным и опасным, особенно в местах, где он не промерзал всю зиму из-за течения, сообщает МБУ «Центр защиты населения».

На Тагильском пруду наиболее опасные участки расположены:

  • возле Городского Дворца детского и юношеского творчества;
  • у парка Бондина;
  • у гостиницы «Демидов Плаза»;
  • у водозаборной станции;
  • вдоль всей набережной;
  • у берегов с растительностью (камыши и т. п.).

Спасатели призывают воздержаться от выхода на лед и не допускать туда детей. В случае ЧП необходимо немедленно обращаться по телефону 112.

Напомним, в Свердловской области с первых морозов в сезоне утонули 4 человека

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#Екатерина Смирнова#Общество#Нижний Тагил#Опасность#Лед#Природа#Екатеринбург#Тонкий лед#Выход на лед
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