Выход на лед водоемов в Нижнем Тагиле стал опасен

Posted 10 января, 15:29
Published 10 января, 15:29
Modified 10 января, 15:31
Updated 10 января, 15:31
Лед становится ненадежным и опасным, особенно в местах, где он не промерзал всю зиму из-за течения, сообщает МБУ «Центр защиты населения».
На Тагильском пруду наиболее опасные участки расположены:
Спасатели призывают воздержаться от выхода на лед и не допускать туда детей. В случае ЧП необходимо немедленно обращаться по телефону 112.
Напомним, в Свердловской области с первых морозов в сезоне утонули 4 человека