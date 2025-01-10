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Posted 10 января, 11:20

Published 10 января, 11:20

Modified 10 января, 11:22

Updated 10 января, 11:22

Житель ближнего зарубежья предстанет перед судом в Екатеринбурге за разбой

Житель ближнего зарубежья предстанет перед судом в Екатеринбурге за разбой

10 января 2025, 11:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге судят иностранного гражданина за избиение сотрудника ГИБДД.

34-летний иностранец обвиняется в умышленном нанесении побоев сотруднику Госавтоинспекции, находящемуся в этот момент не на службе.

Происшествие случилось 7 мая прошлого года, ночью. В лобби бизнес-центра на улице Малышева обвиняемый, вмешиваясь в конфликт между своим знакомым и сотрудником ГИБДД, нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Пострадавший упал и получил ЧМТ. Экспертиза признала нанесенный вред здоровью тяжким.

Хулигана нашли через несколько месяцев. Обвиняемый частично признал свою вину, оспаривая тяжесть последствий падения потерпевшего.

Уголовное дело по данному факту направлено в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Избиение#Суд#Екатеринбург#Инцидент
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