Житель ближнего зарубежья предстанет перед судом в Екатеринбурге за разбой

Posted 10 января, 11:20
Published 10 января, 11:20
Modified 10 января, 11:22
Updated 10 января, 11:22
34-летний иностранец обвиняется в умышленном нанесении побоев сотруднику Госавтоинспекции, находящемуся в этот момент не на службе.
Происшествие случилось 7 мая прошлого года, ночью. В лобби бизнес-центра на улице Малышева обвиняемый, вмешиваясь в конфликт между своим знакомым и сотрудником ГИБДД, нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Пострадавший упал и получил ЧМТ. Экспертиза признала нанесенный вред здоровью тяжким.
Хулигана нашли через несколько месяцев. Обвиняемый частично признал свою вину, оспаривая тяжесть последствий падения потерпевшего.
Уголовное дело по данному факту направлено в суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, задержан рецидивист избивший фельдшера скорой помощи в Североуральске.