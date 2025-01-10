Житель ближнего зарубежья предстанет перед судом в Екатеринбурге за разбой

Происшествие случилось 7 мая прошлого года, ночью. В лобби бизнес-центра на улице Малышева обвиняемый, вмешиваясь в конфликт между своим знакомым и сотрудником ГИБДД, нанес оппоненту удар кулаком в лицо. Пострадавший упал и получил ЧМТ. Экспертиза признала нанесенный вред здоровью тяжким.