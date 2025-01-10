Жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в новогодние праздники

Posted 10 января, 04:47
Published 10 января, 04:47
Modified 10 января, 04:49
Updated 10 января, 04:49
Так, 1 января уровень загрязнения был небольшим и определялся самой высокой концентрацией сероводорода на Красной улице в районе Красного Камня в 22:40, равной 1,3 ПДК.
2 января уровень загрязнения тоже был низким. На вышеуказанной улице были замечены превышения сероводорода в 3:20 и в 5:20–5:40. Концентрация была равна 1,1 ПДК. Кроме того, в этот же день аналогичные превышения были зафиксированы на улице Металлургов в Тагилстроевском районе.
4 января уровень загрязнения на Красной улице были зафиксированы превышения сероводорода в 3:40 и в 7:40. Концентрация была равна 1,1 ПДК. В 8:20–11:20 сероводород был 1,1-1,3 ПДК, а в 16:00–16:40 — до 1,4 ПДК. Также в этот день на улице Металлургов сероводород был 1,1 ПДК в 17:40.
3 и 5–8 января превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено.
Напомним, 19 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида серы.