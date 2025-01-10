Жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в новогодние праздники

4 января уровень загрязнения на Красной улице были зафиксированы превышения сероводорода в 3:40 и в 7:40. Концентрация была равна 1,1 ПДК. В 8:20–11:20 сероводород был 1,1-1,3 ПДК, а в 16:00–16:40 — до 1,4 ПДК. Также в этот день на улице Металлургов сероводород был 1,1 ПДК в 17:40.