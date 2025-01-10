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Posted 10 января, 04:47

Published 10 января, 04:47

Modified 10 января, 04:49

Updated 10 января, 04:49

Жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в новогодние праздники

Жители Нижнего Тагила дышали сероводородом в новогодние праздники

10 января 2025, 04:47
Фото: 1MI.
Сюжет
Выбросы
В Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение сероводорода 1, 2 и 4 января 2025 года.

Так, 1 января уровень загрязнения был небольшим и определялся самой высокой концентрацией сероводорода на Красной улице в районе Красного Камня в 22:40, равной 1,3 ПДК.

2 января уровень загрязнения тоже был низким. На вышеуказанной улице были замечены превышения сероводорода в 3:20 и в 5:20–5:40. Концентрация была равна 1,1 ПДК. Кроме того, в этот же день аналогичные превышения были зафиксированы на улице Металлургов в Тагилстроевском районе.

4 января уровень загрязнения на Красной улице были зафиксированы превышения сероводорода в 3:40 и в 7:40. Концентрация была равна 1,1 ПДК. В 8:20–11:20 сероводород был 1,1-1,3 ПДК, а в 16:00–16:40 — до 1,4 ПДК. Также в этот день на улице Металлургов сероводород был 1,1 ПДК в 17:40.

3 и 5–8 января превышений ПДК загрязняющих веществ не отмечено.

Напомним, 19 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле было зафиксировано превышение диоксида серы.

Жители Нижнего Тагила три дня дышали сероводородом и диоксидом азота
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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Экология#Город#Здоровье#Тагилстроевский район#Новогодние праздники#Загрязнение#Выбросы#Екатеринбург#Сероводород
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