Жители Свердловской области массово жалуются РЭК из-за тарифов на воду

Всего в региональной энергетической комиссии было принято 20 обращений о регулировании тарифов на обращение с ТКО, водоотведение и подачу воды. 80 обращений было на тему контроля стоимости и тарифов на топливно-энергетические услуги, пишет «КП-Екатеринбург».