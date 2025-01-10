Жители Свердловской области массово жалуются РЭК из-за тарифов на воду

Posted 10 января, 10:21
Published 10 января, 10:21
Modified 10 января, 10:23
Updated 10 января, 10:23
Всего в региональной энергетической комиссии было принято 20 обращений о регулировании тарифов на обращение с ТКО, водоотведение и подачу воды. 80 обращений было на тему контроля стоимости и тарифов на топливно-энергетические услуги, пишет «КП-Екатеринбург».
Кроме того, около 200 писем были на тему полномочий коммунальной организации, разъяснений законов, а также на другие темы. Всего свердловчане пожаловались 328 раз.
Напомним, в конце декабря 2024 года в РЭК сообщили новые тарифы на горячее водоснабжение и электричество.