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Posted 10 января, 10:21

Published 10 января, 10:21

Modified 10 января, 10:23

Updated 10 января, 10:23

Жители Свердловской области массово жалуются РЭК из-за тарифов на воду

Жители Свердловской области массово жалуются РЭК из-за тарифов на воду

10 января 2025, 10:21
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области местные жители недовольны тарифами на водоснабжение в 2024 году.

Всего в региональной энергетической комиссии было принято 20 обращений о регулировании тарифов на обращение с ТКО, водоотведение и подачу воды. 80 обращений было на тему контроля стоимости и тарифов на топливно-энергетические услуги, пишет «КП-Екатеринбург».

Кроме того, около 200 писем были на тему полномочий коммунальной организации, разъяснений законов, а также на другие темы. Всего свердловчане пожаловались 328 раз.

Напомним, в конце декабря 2024 года в РЭК сообщили новые тарифы на горячее водоснабжение и электричество.

Подорожает и мусор: РЭК Свердловской области назвала новые тарифы на будущий год
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#Елизавета Зиборова#Общество#Цены#Свердловская область#Вода#ЖКХ#Тарифы#РЭК#Обращения#Екатеринбург
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