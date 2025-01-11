Аферисты предположительно взломали паблик УрФУ и опубликовали фейковый пост

В лечении якобы нуждается «семилетняя Анечка», дочка тренера. Деньги просили на пересадку почки. Причем по легенде не хватало всего 158 тысяч рублей из 1,5 млн. Средства предлагалось перечислить на карту некоего Александра Куницына.