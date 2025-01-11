Аферисты предположительно взломали паблик УрФУ и опубликовали фейковый пост

Posted 11 января, 13:00
Published 11 января, 13:00
Modified 11 января, 13:02
Updated 11 января, 13:02
Почти полчаса провисел на странице в «ВКонтакте» паблика «Спорт УрФУ» пост о сборе на лечение семилетней девочки. По некоторым данным, страницу могли взломать, пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург».
В лечении якобы нуждается «семилетняя Анечка», дочка тренера. Деньги просили на пересадку почки. Причем по легенде не хватало всего 158 тысяч рублей из 1,5 млн. Средства предлагалось перечислить на карту некоего Александра Куницына.
Впоследствии пост удалили, никаких официальных комментариев от администраторов не было. Успел ли кто-то перечислить деньги на указанный счет — неизвестно.
Ранее мошенники выманили у пенсионерки из Нижнего Тагила более 100 тысяч рублей, притворившись брокерами.