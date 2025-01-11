Более 150 тысяч человек посетили в праздники Ледовый городок в Тагиле

Posted 11 января, 13:44
Published 11 января, 13:44
Modified 11 января, 13:46
Updated 11 января, 13:46
На праздник в Тагил приехали не только жители Свердловской области, но и гости из Пермского края, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и многих других регионов, рассказал в своих соцсетях мэр Владислав Пинаев.
Также огромной популярностью пользовались местные горнолыжные комплексы: склоны гор Белой и Долгой посетили более 50 тысяч человек. Музеи Нижнего Тагила также приняли большое количество посетителей — порядка 4 тысяч туристов.
Владислав Пинаев напомнил, что Ледовый городок на Театральной площади будет работать до конца января.
Напомним, что открылся он 26 декабря в торжественной обстановке.