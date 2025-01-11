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Posted 11 января, 13:44

Published 11 января, 13:44

Modified 11 января, 13:46

Updated 11 января, 13:46

В Ледовом городке Тагила за прошедшие праздники побывали 150 тысяч человек

Более 150 тысяч человек посетили в праздники Ледовый городок в Тагиле

11 января 2025, 13:44
Фото: tagilcity.ru.

В Ледовом городке Тагила за прошедшие праздники побывали 150 тысяч человек

Нижний Тагил в новогодние праздники стал центром притяжения для многочисленных туристов. Только Ледовый городок на Театральной площади посетили 150 тысяч человек.

На праздник в Тагил приехали не только жители Свердловской области, но и гости из Пермского края, Челябинской, Курганской областей, ХМАО и многих других регионов, рассказал в своих соцсетях мэр Владислав Пинаев.

Также огромной популярностью пользовались местные горнолыжные комплексы: склоны гор Белой и Долгой посетили более 50 тысяч человек. Музеи Нижнего Тагила также приняли большое количество посетителей — порядка 4 тысяч туристов.

Владислав Пинаев напомнил, что Ледовый городок на Театральной площади будет работать до конца января.

Напомним, что открылся он 26 декабря в торжественной обстановке.

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#Дарья Бобровицкая#Нижний Тагил#Ледовый городок#Владислав Пинаев#Новогодние праздники#Горнолыжный комплекс#Итоги#Туристы#Посещение#Музеи#Екатеринбург
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