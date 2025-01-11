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Posted 11 января, 06:19

Published 11 января, 06:19

Modified 11 января, 06:21

Updated 11 января, 06:21

Пенсионерка из Нижнего Тагила стала жертвой виртуальных «брокеров»

Брокер оказался «фальшивкой»: аферисты выманили у пожилой тагильчанки деньги

11 января 2025, 06:19
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерка из Нижнего Тагила стала жертвой виртуальных «брокеров»

В Нижнем Тагиле пенсионерка поверил мошенникам, которые представились брокерами, и перевела им деньги. Однако обман раскрылся довольно быстро.

Пожилая тагильчанка попалась на обычной схеме: аферисты заманили ее рассказами о деньгах, которые якобы есть на ее «брокерском счете», информирует МУ МВД России «Нижнетагильское».

Чтобы вывести деньги со счета, женщине предложили установить мобильное приложение и отправить «комиссию» в размере 107 тысяч рублей. Когда она это сделала, доступ к аккаунту был сразу же заблокирован.

На другой день мошенники позвонили снова и потребовали дополнительную плату, но пенсионерка уже поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Напомним, что иногда люди месяцами не понимают, что общаются с мошенниками. Так, в Набережных Челнах пожилой мужчина общался с аферистами почти два месяца и перевел им более 1,3 млн рублей. А житель Дона также за два месяца потерял 1,4 млн рублей, считая, что вкладывает деньги в криптовалюту.

Правоохранители напоминают о необходимости внимательно и осторожно относиться к звонкам с неизвестных номеров, не переходить по присланным ссылкам, не верить обещаниям легкого заработка и не вступать с мошенниками в диалог.

В Свердловской области мошенники начали обманывать людей, предлагая им стать присяжными заседателями.

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