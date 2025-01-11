Брокер оказался «фальшивкой»: аферисты выманили у пожилой тагильчанки деньги

Posted 11 января, 06:19
Published 11 января, 06:19
Modified 11 января, 06:21
Updated 11 января, 06:21
Пожилая тагильчанка попалась на обычной схеме: аферисты заманили ее рассказами о деньгах, которые якобы есть на ее «брокерском счете», информирует МУ МВД России «Нижнетагильское».
Чтобы вывести деньги со счета, женщине предложили установить мобильное приложение и отправить «комиссию» в размере 107 тысяч рублей. Когда она это сделала, доступ к аккаунту был сразу же заблокирован.
На другой день мошенники позвонили снова и потребовали дополнительную плату, но пенсионерка уже поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.
Напомним, что иногда люди месяцами не понимают, что общаются с мошенниками. Так, в Набережных Челнах пожилой мужчина общался с аферистами почти два месяца и перевел им более 1,3 млн рублей. А житель Дона также за два месяца потерял 1,4 млн рублей, считая, что вкладывает деньги в криптовалюту.
Правоохранители напоминают о необходимости внимательно и осторожно относиться к звонкам с неизвестных номеров, не переходить по присланным ссылкам, не верить обещаниям легкого заработка и не вступать с мошенниками в диалог.
В Свердловской области мошенники начали обманывать людей, предлагая им стать присяжными заседателями.