Брокер оказался «фальшивкой»: аферисты выманили у пожилой тагильчанки деньги

Напомним, что иногда люди месяцами не понимают, что общаются с мошенниками. Так, в Набережных Челнах пожилой мужчина общался с аферистами почти два месяца и перевел им более 1,3 млн рублей. А житель Дона также за два месяца потерял 1,4 млн рублей, считая, что вкладывает деньги в криптовалюту.