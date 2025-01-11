Дети в Верхней Салде спасли мужчину от стаи разъяренных собак

Posted 11 января, 10:56
Published 11 января, 10:56
Modified 11 января, 10:58
Updated 11 января, 10:58
На местного жителя сразу же набросилось не менее пяти собак. У мужчины в руках была только небольшая сумка, которая не помогала ему защититься от злых псов. Видео нападения опубликовал паблик «Подслушано Салда Верхняя нижняя».
На кадрах видно, как животные атакуют прохожего, а затем ему на помощь выбегают несколько подростков 11-12 лет. Все вместе они отгоняют собак, после чего мужчина отправляется дальше. Благодаря смелости ребят, прохожий не пострадал.
Подписчики паблика высоко оценили поступок ребят.
Молодцы, ребята! — написал один из жителей Верхней Салды.
Другие обратили внимание на серьезность проблемы с бездомными стаями.
И, как обычно, пока кого-нибудь не покалечат, никто и не зашевелится, — отметила другая подписчица.
К сожалению, такие истории не всегда заканчиваются хорошо. Так, в конце декабря бездомная собака набросилась на девочку в Нижнем Тагиле и прокусила ей руку. А в Ивделе собака напала на двух подростков: одного из них она укусила в затылок, а другому разорвала все лицо.