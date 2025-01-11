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Posted 11 января, 10:56

Published 11 января, 10:56

Modified 11 января, 10:58

Updated 11 января, 10:58

В Верхней Салде школьники спасли от агрессивных собак мужчину

Дети в Верхней Салде спасли мужчину от стаи разъяренных собак

11 января 2025, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.

В Верхней Салде школьники спасли от агрессивных собак мужчину

Большая стая бродячих псов накинулась на одинокого путника во дворе жилого дома в Верхней Салде. Самостоятельно отбиться у мужчины не получилось, но ему на помощь пришли школьники.

На местного жителя сразу же набросилось не менее пяти собак. У мужчины в руках была только небольшая сумка, которая не помогала ему защититься от злых псов. Видео нападения опубликовал паблик «Подслушано Салда Верхняя нижняя».

На кадрах видно, как животные атакуют прохожего, а затем ему на помощь выбегают несколько подростков 11-12 лет. Все вместе они отгоняют собак, после чего мужчина отправляется дальше. Благодаря смелости ребят, прохожий не пострадал.

Подписчики паблика высоко оценили поступок ребят.

Молодцы, ребята! — написал один из жителей Верхней Салды.

Другие обратили внимание на серьезность проблемы с бездомными стаями.

И, как обычно, пока кого-нибудь не покалечат, никто и не зашевелится, — отметила другая подписчица.

К сожалению, такие истории не всегда заканчиваются хорошо. Так, в конце декабря бездомная собака набросилась на девочку в Нижнем Тагиле и прокусила ей руку. А в Ивделе собака напала на двух подростков: одного из них она укусила в затылок, а другому разорвала все лицо.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Подростки#Мужчина#Екатеринбург#Верхняя Салда#Стая собак#Нападение собак
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