Дети в Верхней Салде спасли мужчину от стаи разъяренных собак

К сожалению, такие истории не всегда заканчиваются хорошо. Так, в конце декабря бездомная собака набросилась на девочку в Нижнем Тагиле и прокусила ей руку. А в Ивделе собака напала на двух подростков: одного из них она укусила в затылок, а другому разорвала все лицо.