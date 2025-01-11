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Posted 11 января, 07:04

Published 11 января, 07:04

Modified 11 января, 07:06

Updated 11 января, 07:06

Трассу Екатеринбург — Тюмень сузили из-за дорожных работ

Движение по трассе Екатеринбург — Тюмень затруднено из-за дорожных работ

11 января 2025, 07:04

Трассу Екатеринбург — Тюмень сузили из-за дорожных работ

Дорожники сузили часть трассы Екатеринбург — Тюмень из-за проводимых работ. Проехать будет сложнее на участке от 13 до 32 км.

Водителям следует соблюдать осторожность на данном участке трассы, не превышать скорость и сохранять дистанцию, предупредили в «Уралуправтодоре».

В субботу, 11 января, на трассе Р-351 идут дорожные работы. Из-за этого движение ограничено и в сторону Екатеринбурга, и в сторону Тюмени. Как долго продлятся работы, не уточняется.

Накануне, 10 января, общественники прокатились по дорогам в Горноуральском и остались недовольны: трассы не вычищены, на них образовались глубокие колеи и снежные накаты. По данному факту будет направлено обращение в ГИБДД.

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#Дарья Бобровицкая#Ремонт дорог#Трасса#Тюмень#Дороги#Ограничение движения#Екатеринбург#Уралуправтодор
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