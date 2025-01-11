Движение по трассе Екатеринбург — Тюмень затруднено из-за дорожных работ

Posted 11 января, 07:04
Published 11 января, 07:04
Modified 11 января, 07:06
Updated 11 января, 07:06
Водителям следует соблюдать осторожность на данном участке трассы, не превышать скорость и сохранять дистанцию, предупредили в «Уралуправтодоре».
В субботу, 11 января, на трассе Р-351 идут дорожные работы. Из-за этого движение ограничено и в сторону Екатеринбурга, и в сторону Тюмени. Как долго продлятся работы, не уточняется.
Накануне, 10 января, общественники прокатились по дорогам в Горноуральском и остались недовольны: трассы не вычищены, на них образовались глубокие колеи и снежные накаты. По данному факту будет направлено обращение в ГИБДД.