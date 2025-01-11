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Posted 11 января, 07:20

Published 11 января, 07:20

Modified 11 января, 07:22

Updated 11 января, 07:22

В Нижнем Тагиле на Крещение оборудуют одну купель

На Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купель

11 января 2025, 07:20
Фото: 1MI.

В Нижнем Тагиле на Крещение оборудуют одну купель

В мэрии Нижнего Тагила обсудили планы по оборудованию Крещенской купели. Традиционно она будет работать на проспекте Мира около клуба моржей.

Другие площадки в акватории Тагильского пруда работать не будут, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания.

Речь идет о парке Бондина, купелях за ГДДЮТ и нефродиспансером. Здесь трудно обеспечить безопасность из-за резкого перепада глубин и отсутствия нормальной парковки.

Оборудование купели на проспекте Мира также сопряжено с определенными сложностями, рассказал замглавы администрации Валерий Суров: хотя толщина льда в этом месте достаточная — около 30 см, но в данный момент из-за теплой погоды здесь выступила вода. Но ситуацию можно решить.

Рассмотрели с коллегами варианты обустройства комфортной и безопасной для посещения площадки. Возле купели и на прилегающей территории снег утрамбуют или уберут. Поднявшаяся вода за несколько дней замерзнет. Хорошо, что со следующей недели температура опустится до -10С и ниже, - отметил Суров.

Работы по возведению купели начнутся 15 января. Ее огородят деревянным коробом, края которого будут опускаться до самого дна, чтобы человека случайно не затянуло под лед. Подход к купели будет оборудован деревянным настилом. В месте купания установят палатки для обогрева, где будут работать тепловые пушки.

Купель откроется 19 января в 10:00, а завершатся купания в 22:00. Все это время около иордани будут дежурить спасатели и медики.

Ранее сезон зимнего купания открыли моржи из Невьянска.

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