На Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купель

Posted 11 января, 07:20
Published 11 января, 07:20
Modified 11 января, 07:22
Updated 11 января, 07:22
Другие площадки в акватории Тагильского пруда работать не будут, сообщили в пресс-службе мэрии по итогам совещания.
Речь идет о парке Бондина, купелях за ГДДЮТ и нефродиспансером. Здесь трудно обеспечить безопасность из-за резкого перепада глубин и отсутствия нормальной парковки.
Оборудование купели на проспекте Мира также сопряжено с определенными сложностями, рассказал замглавы администрации Валерий Суров: хотя толщина льда в этом месте достаточная — около 30 см, но в данный момент из-за теплой погоды здесь выступила вода. Но ситуацию можно решить.
Рассмотрели с коллегами варианты обустройства комфортной и безопасной для посещения площадки. Возле купели и на прилегающей территории снег утрамбуют или уберут. Поднявшаяся вода за несколько дней замерзнет. Хорошо, что со следующей недели температура опустится до -10С и ниже, - отметил Суров.
Работы по возведению купели начнутся 15 января. Ее огородят деревянным коробом, края которого будут опускаться до самого дна, чтобы человека случайно не затянуло под лед. Подход к купели будет оборудован деревянным настилом. В месте купания установят палатки для обогрева, где будут работать тепловые пушки.
Купель откроется 19 января в 10:00, а завершатся купания в 22:00. Все это время около иордани будут дежурить спасатели и медики.
Ранее сезон зимнего купания открыли моржи из Невьянска.