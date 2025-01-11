На Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купель

Работы по возведению купели начнутся 15 января. Ее огородят деревянным коробом, края которого будут опускаться до самого дна, чтобы человека случайно не затянуло под лед. Подход к купели будет оборудован деревянным настилом. В месте купания установят палатки для обогрева, где будут работать тепловые пушки.