Начало января в Екатеринбурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

По его словам, климатическая норма для этих широт в начале января составляет -13,1 градуса. Однако атмосферный фронт, который накрыл всю территорию Среднего Урала, принес на территорию Свердловской области тепло и обильные осадки. За первые 10 дней января выпало 11 мм осадков, что на треть больше положенного. И это еще не все удивительные явления.