tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 12:21

Published 11 января, 12:21

Modified 11 января, 12:23

Updated 11 января, 12:23

Первая декада января в Екатеринбурге стала самой теплой за всю историю

Начало января в Екатеринбурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

11 января 2025, 12:21
Фото: Изображение Midjourney.

Первая декада января в Екатеринбурге стала самой теплой за всю историю

В начале января в Екатеринбурге и Свердловской области было рекордно тепло. Температура держалась на средней отметке -4 градуса, что выше климатической нормы на 9 градусов.

В последний раз в столице Среднего Урала было так тепло 45 лет назад, в январе 1978 года. Своими наблюдениями поделился метеоролог Алексей Пулин.

По его словам, климатическая норма для этих широт в начале января составляет -13,1 градуса. Однако атмосферный фронт, который накрыл всю территорию Среднего Урала, принес на территорию Свердловской области тепло и обильные осадки. За первые 10 дней января выпало 11 мм осадков, что на треть больше положенного. И это еще не все удивительные явления.

Распространение тепла на Урал по западной периферии антициклона с центром над Казахстаном и при поддержке теплого сектора циклона, расположенного над Восточной Европой, больше характерно для летнего сезона. Именно в такой конфигурации летом достигается значительное повышение температуры, — отметил Алексей Пулин.

Похолодает в уральской столице еще не скоро: по прогнозам, столбик термометра резко — до -12 градусов — опустится в пятницу, 17 января. Накануне, 16 января, днем ожидается -4.

Ранее спасатели предупредили тагильчан об опасности выхода на лед из-за слишком теплой погоды.

На Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купель
Узнать подробнее
Читайте также:
Ледяные дожди ожидаются в Свердловской областиОблачно и снежно: Свердловская область попадет под власть теплого атмосферного фронтаКрупный снегопад прогнозируется в Свердловской области
#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Осадки#Погода#Прогноз погоды#Тепло#Екатеринбург#Антициклон#Атмосферный фронт#Алексей Пулин#Январь#Климатическая норма
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика