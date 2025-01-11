Начало января в Екатеринбурге стало самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Posted 11 января, 12:21
Published 11 января, 12:21
Modified 11 января, 12:23
Updated 11 января, 12:23
В последний раз в столице Среднего Урала было так тепло 45 лет назад, в январе 1978 года. Своими наблюдениями поделился метеоролог Алексей Пулин.
По его словам, климатическая норма для этих широт в начале января составляет -13,1 градуса. Однако атмосферный фронт, который накрыл всю территорию Среднего Урала, принес на территорию Свердловской области тепло и обильные осадки. За первые 10 дней января выпало 11 мм осадков, что на треть больше положенного. И это еще не все удивительные явления.
Распространение тепла на Урал по западной периферии антициклона с центром над Казахстаном и при поддержке теплого сектора циклона, расположенного над Восточной Европой, больше характерно для летнего сезона. Именно в такой конфигурации летом достигается значительное повышение температуры, — отметил Алексей Пулин.
Похолодает в уральской столице еще не скоро: по прогнозам, столбик термометра резко — до -12 градусов — опустится в пятницу, 17 января. Накануне, 16 января, днем ожидается -4.
Ранее спасатели предупредили тагильчан об опасности выхода на лед из-за слишком теплой погоды.