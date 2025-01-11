Нарушений было много: обнародована причина крушения вертолета под Первоуральском

По версии экспертов, предполетным техническим обслуживанием машины занимался человек, не имеющий необходимой квалификации. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что и пилот не имел права управлять вертолетом: у него не было соответствующих сертификатов. Наземные службы также не были уведомлены о предстоящем полете.