Нарушений было много: обнародована причина крушения вертолета под Первоуральском

Posted 11 января, 11:27
Published 11 января, 11:27
Modified 11 января, 11:29
Updated 11 января, 11:29
Частный вертолет Robinson R44 рухнул из-за выхода из строя трансмиссии — сломалась муфта свободного хода. Скорее всего, внутрь попал инородный предмет, сделали вывод специалисты МАК. Результаты расследования опубликованы на официальном сайте ведомства.
Из-за отказавшей трансмиссии вертолет резко пошел на снижение, столкнувшись сначала с деревьями, а потом с землей.
По версии экспертов, предполетным техническим обслуживанием машины занимался человек, не имеющий необходимой квалификации. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что и пилот не имел права управлять вертолетом: у него не было соответствующих сертификатов. Наземные службы также не были уведомлены о предстоящем полете.
Напомним, что крушение вертолета под Первоуральском произошло 12 июня. За рулем находился Игорь Чистовский и дизайнер Эльнара Дворникова. Девушка пострадала сильнее и попала в реанимацию. Сам Чистовский отделался более легкими травмами, однако потерял память.