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Posted 11 января, 11:27

Published 11 января, 11:27

Modified 11 января, 11:29

Updated 11 января, 11:29

Эксперты назвали причину крушения вертолета под Первоуральском

Нарушений было много: обнародована причина крушения вертолета под Первоуральском

11 января 2025, 11:27
Фото: Изображение Midjourney.

Эксперты назвали причину крушения вертолета под Первоуральском

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) обнародовал причину авиакатастрофы с вертолетом в Свердловской области — эксперты пришли к неожиданным выводам.

Частный вертолет Robinson R44 рухнул из-за выхода из строя трансмиссии — сломалась муфта свободного хода. Скорее всего, внутрь попал инородный предмет, сделали вывод специалисты МАК. Результаты расследования опубликованы на официальном сайте ведомства.

Из-за отказавшей трансмиссии вертолет резко пошел на снижение, столкнувшись сначала с деревьями, а потом с землей.

По версии экспертов, предполетным техническим обслуживанием машины занимался человек, не имеющий необходимой квалификации. Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что и пилот не имел права управлять вертолетом: у него не было соответствующих сертификатов. Наземные службы также не были уведомлены о предстоящем полете.

Напомним, что крушение вертолета под Первоуральском произошло 12 июня. За рулем находился Игорь Чистовский и дизайнер Эльнара Дворникова. Девушка пострадала сильнее и попала в реанимацию. Сам Чистовский отделался более легкими травмами, однако потерял память.

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