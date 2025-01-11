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Posted 11 января, 05:59

Published 11 января, 05:59

Modified 11 января, 06:01

Updated 11 января, 06:01

Убийца 11-летней Насти из Нижнего Тагила прислал письмо отцу девочки

Отец убитой в Тагиле 11-летней Насти получил письмо от ее мучителя

11 января 2025, 05:59
Фото: 1MI.

Убийца 11-летней Насти из Нижнего Тагила прислал письмо отцу девочки

Сюжет
В Нижнем Тагиле мертвой найдена пропавшая 11-летняя девочка
Рецидивист, который жестоко убил 11-летнюю тагильчанку, прислал ее отцу покаянное письмо, в котором попросил прощение за содеянное.

Письмо пришло из екатеринбургского «централа», где сейчас содержится убийца. Об этом со ссылкой на отца девочки, Александра Новоселова, пишет «КП — Екатеринбург».

Мужчина рассказал, что маньяк раскаивался и просил прощения, однако он ему не поверил.

У нас ощущение, что письмо писал не он, а его адвокат, — отметил Новоселов.

Он также добавил, что не может простить человека, который тщательно готовился к убийству, выискивал более доверчивого ребенка, которого можно было заманить. Скоро у преступника и отца погибшей девочки состоится очная ставка.

Напомним, что жестокое убийство в Нижнем Тагиле произошло 30 августа. Девочка, которую после смерти матери отец растил один, ушла гулять и не вернулась, а спустя три дня ее тело обнаружили в затопленном подвале. Убийцу быстро нашли: им оказался сосед семьи по имени Владимир, неоднократно судимый рецидивист.

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