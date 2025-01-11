Отец убитой в Тагиле 11-летней Насти получил письмо от ее мучителя

Posted 11 января, 05:59
Published 11 января, 05:59
Modified 11 января, 06:01
Updated 11 января, 06:01
Письмо пришло из екатеринбургского «централа», где сейчас содержится убийца. Об этом со ссылкой на отца девочки, Александра Новоселова, пишет «КП — Екатеринбург».
Мужчина рассказал, что маньяк раскаивался и просил прощения, однако он ему не поверил.
У нас ощущение, что письмо писал не он, а его адвокат, — отметил Новоселов.
Он также добавил, что не может простить человека, который тщательно готовился к убийству, выискивал более доверчивого ребенка, которого можно было заманить. Скоро у преступника и отца погибшей девочки состоится очная ставка.
Напомним, что жестокое убийство в Нижнем Тагиле произошло 30 августа. Девочка, которую после смерти матери отец растил один, ушла гулять и не вернулась, а спустя три дня ее тело обнаружили в затопленном подвале. Убийцу быстро нашли: им оказался сосед семьи по имени Владимир, неоднократно судимый рецидивист.