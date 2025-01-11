«Постоянно бил с 7 лет». Над шахматным гением из Тагила в детстве издевался отец

Posted 11 января, 09:40
Published 11 января, 09:40
Modified 11 января, 09:42
Updated 11 января, 09:42
Чемпиона мира по шахматам в рапиде Володар Мурзин поведал широкой публике шокирующие подробности из своего детства. Путь к славе и успеху был долог и тернист из-за обстановки в семье. Отец мальчика регулярно бил его с семи лет. Интервью со спортсменом опубликовал портал «Чемпионат».
Семья была многодетной — у Володара есть четыре сестры. И со всеми детьми отец обращался крайне жестоко. Например, он мог разбить о голову ребенка сырое яйцо, а в случае протеста впечатать головой в стену. Насилие было не только физическим, но и моральным: отец заставлял Володара играть в шахматы чуть ли не круглыми сутками, не давая спать. При этом никакие успехи сына его не радовали.
В итоге мать сбежала вместе со всеми детьми и переехала в Подмосковье. После этого отец начал активно мешать карьере сына, установив запрет на его выезд за границу. Из-за этого будущий чемпион почти два года не мог набрать баллы для получения звания гроссмейстера.
Сейчас, по словам Володара, он вычеркнул отца из жизни и не собирается с ним общаться.
Напомним, что чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Нью-Йорке. Володар Мурзин победил в рапиде, а другой россиянин, Ян Непомнящий, одержал победу в блице. Обоих спортсменов с блестящим выступлением поздравил президент Владимир Путин.