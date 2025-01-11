tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 января, 09:40

Published 11 января, 09:40

Modified 11 января, 09:42

Updated 11 января, 09:42

Чемпиона мира по шахматам из Нижнего Тагила в детстве жестоко избивал отец

«Постоянно бил с 7 лет». Над шахматным гением из Тагила в детстве издевался отец

11 января 2025, 09:40
Фото: Федерация шахмат России.

Чемпиона мира по шахматам из Нижнего Тагила в детстве жестоко избивал отец

Шахматист из Нижнего Тагила Володар Мурзин, недавно ставший чемпионом мира в рапиде, в детстве подвергался насилию со стороны родного отца.

Чемпиона мира по шахматам в рапиде Володар Мурзин поведал широкой публике шокирующие подробности из своего детства. Путь к славе и успеху был долог и тернист из-за обстановки в семье. Отец мальчика регулярно бил его с семи лет. Интервью со спортсменом опубликовал портал «Чемпионат».

Семья была многодетной — у Володара есть четыре сестры. И со всеми детьми отец обращался крайне жестоко. Например, он мог разбить о голову ребенка сырое яйцо, а в случае протеста впечатать головой в стену. Насилие было не только физическим, но и моральным: отец заставлял Володара играть в шахматы чуть ли не круглыми сутками, не давая спать. При этом никакие успехи сына его не радовали.

В итоге мать сбежала вместе со всеми детьми и переехала в Подмосковье. После этого отец начал активно мешать карьере сына, установив запрет на его выезд за границу. Из-за этого будущий чемпион почти два года не мог набрать баллы для получения звания гроссмейстера.

Сейчас, по словам Володара, он вычеркнул отца из жизни и не собирается с ним общаться.

Напомним, что чемпионат мира по быстрым шахматам проходил в Нью-Йорке. Володар Мурзин победил в рапиде, а другой россиянин, Ян Непомнящий, одержал победу в блице. Обоих спортсменов с блестящим выступлением поздравил президент Владимир Путин.

Тагильские спортсмены добились высоких результатов в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Школьница из Нижнего Тагила победила во всероссийских соревнованиях по скалолазаниюТагильские лыжники покоряют Свердловскую область: четыре медали за один день
#Дарья Бобровицкая#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Чемпионат мира#Шахматы#Володар мурзин#Екатеринбург#Домашнее насилие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика