«Постоянно бил с 7 лет». Над шахматным гением из Тагила в детстве издевался отец

Семья была многодетной — у Володара есть четыре сестры. И со всеми детьми отец обращался крайне жестоко. Например, он мог разбить о голову ребенка сырое яйцо, а в случае протеста впечатать головой в стену. Насилие было не только физическим, но и моральным: отец заставлял Володара играть в шахматы чуть ли не круглыми сутками, не давая спать. При этом никакие успехи сына его не радовали.