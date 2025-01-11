Рейс Екатеринбург-Казань задержали в «Кольцово» из-за введенных ограничений

Posted 11 января, 08:10
Published 11 января, 08:10
Modified 11 января, 08:12
Updated 11 января, 08:12
Рейс WZ-1069 компании Red Wings не смог вовремя вылететь в субботу, 11 января, пишет Ura.ru.
Пассажирам причину задержки не объяснили, однако известно, что утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Позднее временный запрет также ввели в аэропорту Саратова.
Ранее стало известно, что в ночь на 11 января произошла массовая атака со стороны Украины. Российские системы ПВО сбили 85 дронов ВСУ в разных регионах страны.
Ранее транспортная прокуратура начала проверку после 13-часовой задержки вылета самолета Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх.