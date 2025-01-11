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Posted 11 января, 08:10

Published 11 января, 08:10

Modified 11 января, 08:12

Updated 11 января, 08:12

В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс в Казань

Рейс Екатеринбург-Казань задержали в «Кольцово» из-за введенных ограничений

11 января 2025, 08:10
Фото: 1MI.

В аэропорту Екатеринбурга задержали рейс в Казань

Пассажирам рейса Екатеринбург-Казань, который должен был вылететь в 8:30 из «Кольцово», пришлось провести в аэропорту дополнительные три часа.

Рейс WZ-1069 компании Red Wings не смог вовремя вылететь в субботу, 11 января, пишет Ura.ru.

Пассажирам причину задержки не объяснили, однако известно, что утром Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Позднее временный запрет также ввели в аэропорту Саратова.

Ранее стало известно, что в ночь на 11 января произошла массовая атака со стороны Украины. Российские системы ПВО сбили 85 дронов ВСУ в разных регионах страны.

Ранее транспортная прокуратура начала проверку после 13-часовой задержки вылета самолета Екатеринбург — Шарм-эль-Шейх.

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#Дарья Бобровицкая#Авиарейс#Аэропорт «Кольцово»#Казань#Задержка вылета#Екатеринбург#Росавиация
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