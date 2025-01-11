Служил в ПВО: в Каменске-Уральском проводили в последний путь погибшего бойца

Никита Печёнкин выполнял на СВО очень важные задачи: он служил в войсках ПВО. Всю жизнь лейтенант прожил в Каменске-Уральском, учился в школе №15, а затем поступил в УрФУ, пишет паблик «Инцидент Каменск-Уральский».