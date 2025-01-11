Служил в ПВО: в Каменске-Уральском проводили в последний путь погибшего бойца

Posted 11 января, 14:14
Published 11 января, 14:14
Modified 11 января, 14:16
Updated 11 января, 14:16
Никита Печёнкин выполнял на СВО очень важные задачи: он служил в войсках ПВО. Всю жизнь лейтенант прожил в Каменске-Уральском, учился в школе №15, а затем поступил в УрФУ, пишет паблик «Инцидент Каменск-Уральский».
Погиб он в ходе выполнения боевых задач на СВО 23 ноября. Никита Печёнкин удостоен высоких наград: медали Суворова, а также медали «За воинскую доблесть» III степени. Посмертно его представили еще к одной награде — ордену Мужества.
Родные и друзья запомнили его только с хорошей стороны: молодой человек был ответственным и трудолюбивым, обладал жизнерадостным характером
Отпевание и прощание с лейтенантом ВС РФ прошли в субботу, 11 января. Похоронили героя на Ивановском кладбище.
В понедельник, 13 января, в Горноуральском похоронят бойца СВО Андрея Якимова.