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Posted 11 января, 14:14

Published 11 января, 14:14

Modified 11 января, 14:16

Updated 11 января, 14:16

В Каменске-Уральском простились с бойцом СВО, лейтенантом Никитой Печёнкиным

Служил в ПВО: в Каменске-Уральском проводили в последний путь погибшего бойца

11 января 2025, 14:14
Фото: 1MI.

В Каменске-Уральском простились с бойцом СВО, лейтенантом Никитой Печёнкиным

Уроженец Каменска-Уральского погиб в зоне боевых действий в ноябре. Прощание и похороны прошли 11 января в родном городе.

Никита Печёнкин выполнял на СВО очень важные задачи: он служил в войсках ПВО. Всю жизнь лейтенант прожил в Каменске-Уральском, учился в школе №15, а затем поступил в УрФУ, пишет паблик «Инцидент Каменск-Уральский».

Фото: «Инцидент Каменск-Уральский»

Погиб он в ходе выполнения боевых задач на СВО 23 ноября. Никита Печёнкин удостоен высоких наград: медали Суворова, а также медали «За воинскую доблесть» III степени. Посмертно его представили еще к одной награде — ордену Мужества.

Родные и друзья запомнили его только с хорошей стороны: молодой человек был ответственным и трудолюбивым, обладал жизнерадостным характером

Отпевание и прощание с лейтенантом ВС РФ прошли в субботу, 11 января. Похоронили героя на Ивановском кладбище.

В понедельник, 13 января, в Горноуральском похоронят бойца СВО Андрея Якимова.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Каменск-Уральский#Память#Прощание#Екатеринбург#СВО#Боец СВО
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