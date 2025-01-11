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Posted 11 января, 08:59

Published 11 января, 08:59

Modified 11 января, 09:01

Updated 11 января, 09:01

В Верхней Салде прохожие нашли оторванную женскую ногу с татуировкой

Страшная находка в Верхней Салде: в сугробе обнаружили оторванную женскую ногу с тату

11 января 2025, 08:59
Фото: 1MI.

В Верхней Салде прохожие нашли оторванную женскую ногу с татуировкой

В Верхней Салде в снегу обнаружили женскую ногу. Никаких сведений о погибшей нет. Из особых примет — только татуировка в виде орнамента.

Жители Верхней Салды содрогнулись от ужаса, когда обнаружили в сугробе оторванную женскую ногу. О страшной находке пишет Е1.

На место происшествия выехала полиция. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшей, и была ли смерть криминальной. Пока никаких зацепок нет.

Предположительно нога принадлежала женщине 35-45 лет, ростом т 160 до 170 см. На голени есть старая татуировка в виде орнамента. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах смерти женщины, попросили сообщить в полицию.

Ранее в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который уехал на иномарке и пропал.

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