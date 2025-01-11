Страшная находка в Верхней Салде: в сугробе обнаружили оторванную женскую ногу с тату

Posted 11 января, 08:59
Published 11 января, 08:59
Modified 11 января, 09:01
Updated 11 января, 09:01
Жители Верхней Салды содрогнулись от ужаса, когда обнаружили в сугробе оторванную женскую ногу. О страшной находке пишет Е1.
На место происшествия выехала полиция. Сейчас правоохранители пытаются установить личность погибшей, и была ли смерть криминальной. Пока никаких зацепок нет.
Предположительно нога принадлежала женщине 35-45 лет, ростом т 160 до 170 см. На голени есть старая татуировка в виде орнамента. Всех, кто что-либо знает об обстоятельствах смерти женщины, попросили сообщить в полицию.
Ранее в Екатеринбурге нашли тело мужчины, который уехал на иномарке и пропал.