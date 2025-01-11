Тагильчане стали призерами фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

Девятнадцатый фестиваль «Вифлеемская звезда» стартовал 29 декабря. 23 команды, представляющие различные регионы России, подали заявки на участие. Во главе жюри был сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Также работы оценивали известные художники, скульпторы и авторитетные искусствоведы.