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Posted 11 января, 10:19

Published 11 января, 10:19

Modified 11 января, 10:20

Updated 11 января, 10:20

Скульпторы из Тагила получили призы на фестивале «Вифлеемская звезда»

Тагильчане стали призерами фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

11 января 2025, 10:19
Фото: паблик «Храм-на-Крови».

Скульпторы из Тагила получили призы на фестивале «Вифлеемская звезда»

В Екатеринбурге подошел к концу XIX фестиваль ледяных скульптур под названием «Вифлеемская звезда». Среди награжденных оказались и художники из Нижнего Тагила.

Ледовая скульптура Романа и Ольги Гореленко «Я есть Путь и Истина, и Жизнь» заняла 3-е место. Итоги были подведены в светлый праздник Рождества Христова, 7 января.

Первое и второе места заняли мастера из Перми и Московской области: главный приз получил скульптор Иван Смирнов с работой «Божественная Литургия», а второе — творческий союз Дениса Аликина (Пермь) и Михаила Дудина (Подмосковье).

Фото: Культурно-просветительский центр «Царский»

Специальным призом Храма-Памятника на Крови также была отмечена совместная работа тагильчанки Анны Олешковой и Виктора Белюкова из Старопышминска — скульптура называется «Благая весть».

Девятнадцатый фестиваль «Вифлеемская звезда» стартовал 29 декабря. 23 команды, представляющие различные регионы России, подали заявки на участие. Во главе жюри был сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Также работы оценивали известные художники, скульпторы и авторитетные искусствоведы.

Площадь у Храма-на-Крови в Екатеринбурге украсили ледяными скульптурами
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