Тагильчане стали призерами фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»

Posted 11 января, 10:19
Published 11 января, 10:19
Modified 11 января, 10:20
Updated 11 января, 10:20
Ледовая скульптура Романа и Ольги Гореленко «Я есть Путь и Истина, и Жизнь» заняла 3-е место. Итоги были подведены в светлый праздник Рождества Христова, 7 января.
Первое и второе места заняли мастера из Перми и Московской области: главный приз получил скульптор Иван Смирнов с работой «Божественная Литургия», а второе — творческий союз Дениса Аликина (Пермь) и Михаила Дудина (Подмосковье).
Специальным призом Храма-Памятника на Крови также была отмечена совместная работа тагильчанки Анны Олешковой и Виктора Белюкова из Старопышминска — скульптура называется «Благая весть».
Девятнадцатый фестиваль «Вифлеемская звезда» стартовал 29 декабря. 23 команды, представляющие различные регионы России, подали заявки на участие. Во главе жюри был сам митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Также работы оценивали известные художники, скульпторы и авторитетные искусствоведы.