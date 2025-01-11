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Posted 11 января, 10:32

Published 11 января, 10:32

Modified 11 января, 10:34

Updated 11 января, 10:34

В Ревде уличные фонари в парке Победы не пережили новогодние праздники

Уличные фонари в парке Победы Ревды погасли после новогодних праздников

11 января 2025, 10:32
Фото: телеканал «Единство» в telegram/А.В..

В Ревде уличные фонари в парке Победы не пережили новогодние праздники

В парке Победы в Ревде массово отключились фонари. Они перегорели после новогодних праздников.

Фонари были установлены по программе формирования комфортной городской среды, финансируемой из федерального бюджета, однако испытание Новым годом они не пережили, сообщает ревдинский телеканал «Единство».

Фото: телеканал «Единство» в telegram/А.В.

Жителям Ревды такая ситуация не нравится: в соцсетях они активно обсуждают проблему и надеются, что электрики в ближайшее время восстановят освещение.

В начале декабря фонари перестали гореть на участке ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. В «Уралуправтодоре» объяснили ситуацию сломавшимся оборудованием, регулирующим работу уличного освещения.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Ревда#Парк#Уличное освещение#Фонари#Екатеринбург
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