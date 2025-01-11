Уличные фонари в парке Победы Ревды погасли после новогодних праздников

Posted 11 января, 10:32
Published 11 января, 10:32
Modified 11 января, 10:34
Updated 11 января, 10:34
Фонари были установлены по программе формирования комфортной городской среды, финансируемой из федерального бюджета, однако испытание Новым годом они не пережили, сообщает ревдинский телеканал «Единство».
Жителям Ревды такая ситуация не нравится: в соцсетях они активно обсуждают проблему и надеются, что электрики в ближайшее время восстановят освещение.
В начале декабря фонари перестали гореть на участке ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. В «Уралуправтодоре» объяснили ситуацию сломавшимся оборудованием, регулирующим работу уличного освещения.