Водитель в Екатеринбурге врезался в столб и сбил проезжавшего мимо курьера

Posted 11 января, 08:19
Published 11 января, 08:19
Modified 11 января, 08:21
Updated 11 января, 08:21
ДТП произошло в уральской столице на перекрестке улиц Фурманова и Московской, сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург».
В результате дорожного инцидента травмы получил курьер — на место происшествия приехала скорая помощь. Также на пути машины оказался дорожный столб. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются.
В Госавтоинспекции данный инцидент пока не прокомментировали.
Накануне, 10 январе, на Пермском тракте перевернулся грузовик. Водитель не справился с управлением и снес информационное табло.