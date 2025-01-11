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Posted 11 января, 08:19

Published 11 января, 08:19

Modified 11 января, 08:21

Updated 11 января, 08:21

В Екатеринбурге машина снесла курьера и врезалась в столб

Водитель в Екатеринбурге врезался в столб и сбил проезжавшего мимо курьера

11 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге машина снесла курьера и врезалась в столб

В Екатеринбурге доставщик еды оказался на пути неуправляемого автомобиля. Водитель сбил человека и врезался в столб.

ДТП произошло в уральской столице на перекрестке улиц Фурманова и Московской, сообщил telegram-канал «Злой Екатеринбург».

В результате дорожного инцидента травмы получил курьер — на место происшествия приехала скорая помощь. Также на пути машины оказался дорожный столб. Причины аварии в настоящий момент устанавливаются.

В Госавтоинспекции данный инцидент пока не прокомментировали.

Накануне, 10 январе, на Пермском тракте перевернулся грузовик. Водитель не справился с управлением и снес информационное табло.

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