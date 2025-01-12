Автомобиль сгорел на Широкой Речке в Екатеринбурге

Posted 12 января, 11:07
Published 12 января, 11:07
Modified 12 января, 11:09
Updated 12 января, 11:09
О вспыхнувшей машине рассказали местные жители. Рядом стояли другие транспортные средства, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».
К месту происшествия приехала пожарная машина. Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, по какой причине произошло возгорание.
Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль на Черноисточинском шоссе. Водитель и прохожие тушили огонь снегом.