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Posted 12 января, 11:07

Published 12 января, 11:07

Modified 12 января, 11:09

Updated 12 января, 11:09

Автомобиль сгорел на Широкой Речке в Екатеринбурге

Автомобиль сгорел на Широкой Речке в Екатеринбурге

12 января 2025, 11:07
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге загорелся автомобиль во дворе дома в районе Большой Речки. Происшествие случилось 12 января 2025 года.

О вспыхнувшей машине рассказали местные жители. Рядом стояли другие транспортные средства, рассказали в Telegram-канале «Бандитский центр Екб».

К месту происшествия приехала пожарная машина. Информации о пострадавших нет. Также неизвестно, по какой причине произошло возгорание.

Напомним, в декабре 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся автомобиль на Черноисточинском шоссе. Водитель и прохожие тушили огонь снегом.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Огонь#Автомобиль#ЧП#Очевидцы#18+#Екатеринбург#Инцидент
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