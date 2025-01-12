Домашний пес без поводка набросился на женщину в Екатеринбурге

Posted 12 января, 07:40
Published 12 января, 07:40
Modified 12 января, 07:42
Updated 12 января, 07:42
По словам пострадавшей женщины, она шла в сторону ТЦ «Радуга парк». В какой-то момент она заметила, что за ней бежит собака без намордника и поводка, а следом идет ее хозяйка. Горожанка попросила ее убрать животное, пишет Е1.
Пес сначала подпрыгивал и обнюхивал прохожую, а затем вцепился ей в руку. После этого он повалил женщину на землю и продолжал кусать за голову. Владелица собаки пыталась взять поводок и кричала на питомца.
Затем собака потащила екатеринбурженку по тротуару за капюшон, в результате чего он затянулся ей в шею и она чуть не задохнулась. Вскоре подбежал муж хозяйки животного и отогнал его.
Пострадавшая попыталась поговорить с ними, однако они стали ей хамить и утверждали, что прохожая спровоцировала пса шарканьем ног и что они не обязаны надевать на него намордник. Никакой помощи они не предложили. Женщина поехала сама в травмпункт, а затем обратилась в полицию.
Напомним, в Верхней Салде стая бездомных собаках набросилась на мужчину. Его спасли школьники, которые проходили мимо.