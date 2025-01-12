Домашний пес без поводка набросился на женщину в Екатеринбурге

Пострадавшая попыталась поговорить с ними, однако они стали ей хамить и утверждали, что прохожая спровоцировала пса шарканьем ног и что они не обязаны надевать на него намордник. Никакой помощи они не предложили. Женщина поехала сама в травмпункт, а затем обратилась в полицию.