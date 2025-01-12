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Posted 12 января, 07:40

Published 12 января, 07:40

Modified 12 января, 07:42

Updated 12 января, 07:42

Домашний пес без поводка набросился на женщину в Екатеринбурге

Домашний пес без поводка набросился на женщину в Екатеринбурге

12 января 2025, 07:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге 30-летняя женщина пострадала из-за нападения стаффорда, который гулял со своей хозяйкой. Инцидент произошел вечером 11 января 2025 года на улице Викулова.

По словам пострадавшей женщины, она шла в сторону ТЦ «Радуга парк». В какой-то момент она заметила, что за ней бежит собака без намордника и поводка, а следом идет ее хозяйка. Горожанка попросила ее убрать животное, пишет Е1.

Пес сначала подпрыгивал и обнюхивал прохожую, а затем вцепился ей в руку. После этого он повалил женщину на землю и продолжал кусать за голову. Владелица собаки пыталась взять поводок и кричала на питомца.

Затем собака потащила екатеринбурженку по тротуару за капюшон, в результате чего он затянулся ей в шею и она чуть не задохнулась. Вскоре подбежал муж хозяйки животного и отогнал его.

Пострадавшая попыталась поговорить с ними, однако они стали ей хамить и утверждали, что прохожая спровоцировала пса шарканьем ног и что они не обязаны надевать на него намордник. Никакой помощи они не предложили. Женщина поехала сама в травмпункт, а затем обратилась в полицию.

Напомним, в Верхней Салде стая бездомных собаках набросилась на мужчину. Его спасли школьники, которые проходили мимо.

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