tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 января, 06:05

Published 12 января, 06:05

Modified 12 января, 06:08

Updated 12 января, 06:08

Из-за загоревшегося дивана в квартире эвакуировали 28 человек в Нижнем Тагиле

Из-за загоревшегося дивана в квартире эвакуировали 28 человек в Нижнем Тагиле

12 января 2025, 06:05
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила.
В Нижнем Тагиле загорелась квартира в многоэтажном доме на Красноармейской улице. Происшествие случилось ночью 11 января 2025 года.

Сообщается, что эту квартиру арендует молодой человек. Во время ЧП он находился дома в другой комнате. Тагильчанин увидел пожар только когда огонь уже распространился в помещении, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

Жилец покинул дом и вызвал спасателей. До того, как они приехали, на улицу вышли 28 человек. Трех жильцов вывели специалисты. Вскоре огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Известно, что пожар вспыхнул на диване.

Напомним, в Екатеринбурге произошло короткое замыкание стиральной машины, из-за чего в квартире вспыхнул пожар. Пламя в ближайшее время потушили.

МЧС и инспекторы ПДН объединяют усилия для защиты семей от пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМКвартира горела в многоэтажке на Вагонке в Нижнем ТагилеПенсионер и собака чуть не погибли во время пожара в квартире в Нижнем Тагиле
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Спасатели#Квартира#Эвакуация#ЧП#Жильцы#Диван#Молодой человек#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика