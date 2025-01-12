Из-за загоревшегося дивана в квартире эвакуировали 28 человек в Нижнем Тагиле

Posted 12 января, 06:05
Published 12 января, 06:05
Modified 12 января, 06:08
Updated 12 января, 06:08
Сообщается, что эту квартиру арендует молодой человек. Во время ЧП он находился дома в другой комнате. Тагильчанин увидел пожар только когда огонь уже распространился в помещении, рассказали в пресс-службе ОНД и ПР Нижнего Тагила.
Жилец покинул дом и вызвал спасателей. До того, как они приехали, на улицу вышли 28 человек. Трех жильцов вывели специалисты. Вскоре огонь ликвидировали. Пострадавших нет. Известно, что пожар вспыхнул на диване.
Напомним, в Екатеринбурге произошло короткое замыкание стиральной машины, из-за чего в квартире вспыхнул пожар. Пламя в ближайшее время потушили.