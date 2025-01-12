Мужчину в Екатеринбурге избили на глазах его дочери

Posted 12 января, 05:33
Published 12 января, 05:33
Modified 12 января, 05:35
Updated 12 января, 05:35
По какой причине неизвестные решили напасть на пассажира — неизвестно. Известно, что пострадавший ехал в автобусе со своей дочерью, пишет «КП-Екатеринбург».
Мужчина вышел из автобуса на остановке и обратился в полицию. Правоохранители в настоящее время разыскивают злоумышленников.
Напомним, 2 января 2025 года в Нижнем Тагиле компания молодых людей ограбила магазин фейерверков, а также напала на прохожего и избила его.