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Posted 12 января, 05:33

Published 12 января, 05:33

Modified 12 января, 05:35

Updated 12 января, 05:35

Мужчину в Екатеринбурге избили на глазах его дочери

Мужчину в Екатеринбурге избили на глазах его дочери

12 января 2025, 05:33
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге злоумышленники напали на пассажира в автобусе №42.

По какой причине неизвестные решили напасть на пассажира — неизвестно. Известно, что пострадавший ехал в автобусе со своей дочерью, пишет «КП-Екатеринбург».

Мужчина вышел из автобуса на остановке и обратился в полицию. Правоохранители в настоящее время разыскивают злоумышленников.

Напомним, 2 января 2025 года в Нижнем Тагиле компания молодых людей ограбила магазин фейерверков, а также напала на прохожего и избила его.

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