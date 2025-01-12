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Posted 12 января, 06:40

Published 12 января, 06:40

Modified 12 января, 06:42

Updated 12 января, 06:42

Наркоманы в Екатеринбурге искали закладку у дома и поругались с местным жителем

Наркоманы в Екатеринбурге искали закладку у дома и поругались с местным жителем

12 января 2025, 06:40
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге произошел конфликт между жителем дома на Стахановской улице и тремя мужчинами, которые искали закладку.

Горожанин, заметив неизвестных, которые что-то искали во дворе, стал с ними разговаривать и угрожал, что снимет на видео их действия для правоохранительных органов, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».

Незнакомцы в ответ стали хамить и угрожать расправой, а также кинули в его окно большой снежный комок.

Напомним, молодые люди в Каменске-Уральском разгромили подъезд в новостройке. Местные жители подозревают, что они употребляют запрещенные вещества.

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