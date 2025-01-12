Наркоманы в Екатеринбурге искали закладку у дома и поругались с местным жителем

Posted 12 января, 06:40
Published 12 января, 06:40
Modified 12 января, 06:42
Updated 12 января, 06:42
Горожанин, заметив неизвестных, которые что-то искали во дворе, стал с ними разговаривать и угрожал, что снимет на видео их действия для правоохранительных органов, рассказали в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Незнакомцы в ответ стали хамить и угрожать расправой, а также кинули в его окно большой снежный комок.
Напомним, молодые люди в Каменске-Уральском разгромили подъезд в новостройке. Местные жители подозревают, что они употребляют запрещенные вещества.