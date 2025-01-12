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Posted 12 января, 12:09

Published 12 января, 12:09

Modified 12 января, 12:11

Updated 12 января, 12:11

Пассажиры в аэропорту Кольцово не могут вылететь в Санкт-Петербург из-за дождей

Пассажиры в аэропорту Кольцово не могут вылететь в Санкт-Петербург из-за дождей

12 января 2025, 12:09
Фото: Изображение Midjourney.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержана отправка двух самолетов в Санкт-Петербург авиакомпаний «Уральские авиалинии» и «Якутия». Вылеты должны были состояться 12 января 2025 года в 13:10 и в 11:40.

Утром в районе, где располагается аэропорт Пулково, начались дожди. В связи с этим аэропорт во время непогоды закрыт и не совершает отправку и посадку самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Из-за погодных условий вылет воздушного транспорта компании «Якутия» перенесли на 18:00. Время нового отправления рейса «Уральских авиалиний» не сообщается.

Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге задержался на несколько часов вылет самолета в Казань.

Спустя 13 долгих часов пассажиров рейса Екатеринбург-Шарм-эль-Шейх посадили в самолет
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