Пассажиры в аэропорту Кольцово не могут вылететь в Санкт-Петербург из-за дождей

Posted 12 января, 12:09
Published 12 января, 12:09
Modified 12 января, 12:11
Updated 12 января, 12:11
Утром в районе, где располагается аэропорт Пулково, начались дожди. В связи с этим аэропорт во время непогоды закрыт и не совершает отправку и посадку самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Из-за погодных условий вылет воздушного транспорта компании «Якутия» перенесли на 18:00. Время нового отправления рейса «Уральских авиалиний» не сообщается.
Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге задержался на несколько часов вылет самолета в Казань.