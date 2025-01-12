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Posted 12 января, 07:06

Published 12 января, 07:06

Modified 12 января, 07:08

Updated 12 января, 07:08

Пенсионерка три года пугает соседей в Екатеринбурге

Пенсионерка три года пугает соседей в Екатеринбурге

12 января 2025, 07:06
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге жители многоэтажки пожаловались на пожилую женщину, которая пугает их своим поведением на протяжении нескольких лет.

По словам соседей, женщина выходит из своей квартиры по ночам и дергает за ручки дверей других квартир. Затем она также стала нецензурно ругаться и однажды написала на одной двери слово «плати, рассказали в Telegram-канале Readovka.

Одна из местных жительниц сообщила о происходящем в правоохранительные органы, однако ей сообщили, что прямых доказательств того, что соседка портит чужое имущество, нет. При этом пообещали найти родственников пенсионерки.

Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге мужчина, живший неделю в университетском общежитии, пугал студентов.

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