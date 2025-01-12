Пенсионерка три года пугает соседей в Екатеринбурге

Posted 12 января, 07:06
Published 12 января, 07:06
Modified 12 января, 07:08
Updated 12 января, 07:08
По словам соседей, женщина выходит из своей квартиры по ночам и дергает за ручки дверей других квартир. Затем она также стала нецензурно ругаться и однажды написала на одной двери слово «плати, рассказали в Telegram-канале Readovka.
Одна из местных жительниц сообщила о происходящем в правоохранительные органы, однако ей сообщили, что прямых доказательств того, что соседка портит чужое имущество, нет. При этом пообещали найти родственников пенсионерки.
Напомним, в ноябре 2024 года в Екатеринбурге мужчина, живший неделю в университетском общежитии, пугал студентов.