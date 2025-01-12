Подростки разбили окно в квартире в Екатеринбурге

Posted 12 января, 08:46
Published 12 января, 08:46
Modified 12 января, 08:48
Updated 12 января, 08:48
По словам хозяйки поврежденного окна, школьники около часа бросали в окно стеклянны бутылки, пока стекло не разбилось.
Также женщина отметила, что подростки были разного роста, одетые в шапки и темные куртки, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».
Написали заявление в полицию, но хочется мирно урегулировать вопрос с родителями. Не очень приятно после новогодних праздников платить 10к за чужих детей, которым, видимо, было весело, — говорит екатеринбурженка.
Напомним, 6 января 2025 года в Нижнем Тагиле школьники разбили стеклянную остановку около вокзала.