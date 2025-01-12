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Posted 12 января, 08:46

Published 12 января, 08:46

Modified 12 января, 08:48

Updated 12 января, 08:48

Подростки разбили окно в квартире в Екатеринбурге

Подростки разбили окно в квартире в Екатеринбурге

12 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге два подростка разбили окно в квартире на первом этаже. Инцидент произошел 11 января 2025 года на Даниловской улице.

По словам хозяйки поврежденного окна, школьники около часа бросали в окно стеклянны бутылки, пока стекло не разбилось.

Также женщина отметила, что подростки были разного роста, одетые в шапки и темные куртки, рассказали в Telegram-канале «Инцидент Екатеринбург».

Написали заявление в полицию, но хочется мирно урегулировать вопрос с родителями. Не очень приятно после новогодних праздников платить 10к за чужих детей, которым, видимо, было весело, — говорит екатеринбурженка.

Напомним, 6 января 2025 года в Нижнем Тагиле школьники разбили стеклянную остановку около вокзала.

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