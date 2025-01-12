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Posted 12 января, 10:57

Published 12 января, 10:57

Modified 12 января, 11:01

Updated 12 января, 11:01

Школьники в Кировграде бросали снежки в окна

Школьники в Кировграде бросали снежки в окна

12 января 2025, 10:57
Фото: 1MI.
В Кировграде местный житель рассказал о компании мальчиков, которые гуляли во дворе на улице 8 марта и хулиганили.

По словам очевидца, школьники бросались снежками в окна дома, а также били вещи. Затем они прекратили, а спустя около получаса снова принялись хулиганить, рассказали в группе ВКонтакте «[ТК] Чёрный список Кировград».

Хочу, чтобы родители этих детей провели беседу, — говорит горожанин.

Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге подростки разбили стеклянной бутылкой окно квартиры на первом этаже.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школьники#Кировград#ЧП#Хулиганство#Очевидец#18+#Екатеринбург#Инцидент#Местные жители
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