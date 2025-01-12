Школьники в Кировграде бросали снежки в окна

Posted 12 января, 10:57
Published 12 января, 10:57
Modified 12 января, 11:01
Updated 12 января, 11:01
По словам очевидца, школьники бросались снежками в окна дома, а также били вещи. Затем они прекратили, а спустя около получаса снова принялись хулиганить, рассказали в группе ВКонтакте «[ТК] Чёрный список Кировград».
Хочу, чтобы родители этих детей провели беседу, — говорит горожанин.
Напомним, 11 января 2025 года в Екатеринбурге подростки разбили стеклянной бутылкой окно квартиры на первом этаже.