В небе над Екатеринбургом пролетит самая яркая комета в 2025 году

Posted 12 января, 05:33
Published 12 января, 05:33
Modified 12 января, 05:35
Updated 12 января, 05:35
Над уральской столицей пролетит комета Atlas, которая станет самой яркой кометой в наступившем году, рассказали в Telegram-канале «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».
Заметить объект можно будет при ясной погоде на рассвете — приблизительно в 8:35. Для того, чтобы рассмотреть комету, нужно взять бинокли и фотоаппараты, у которых есть длиннофокусные объективы.
По словам местного фотографа Владимира Задумина, комету надо смотреть низко у горизонта перед тем, как встанет солнце.
Напомним, яркую комету жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга также увидели в октябре 2024 года.