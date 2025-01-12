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Posted 12 января, 05:33

Published 12 января, 05:33

Modified 12 января, 05:35

Updated 12 января, 05:35

В небе над Екатеринбургом пролетит самая яркая комета в 2025 году

В небе над Екатеринбургом пролетит самая яркая комета в 2025 году

12 января 2025, 05:33
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Екатеринбурга смогут наблюдать природное явление в небе 12 января 2025 года.

Над уральской столицей пролетит комета Atlas, которая станет самой яркой кометой в наступившем году, рассказали в Telegram-канале «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».

Заметить объект можно будет при ясной погоде на рассвете — приблизительно в 8:35. Для того, чтобы рассмотреть комету, нужно взять бинокли и фотоаппараты, у которых есть длиннофокусные объективы.

По словам местного фотографа Владимира Задумина, комету надо смотреть низко у горизонта перед тем, как встанет солнце.

Напомним, яркую комету жители Нижнего Тагила и Екатеринбурга также увидели в октябре 2024 года.

В Верхней Салде заметили очень яркую комету
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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Погода#Небо#Природа#Объект#Астрономия#Екатеринбург#Комета#Небесное явление
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