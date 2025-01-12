В Свердловскую область придет похолодание до -13 градусов

Posted 12 января, 10:25
Published 12 января, 10:25
Modified 12 января, 10:27
Updated 12 января, 10:27
Так, ночью в пятницу на грядущей неделе регионе станет холоднее до -13 градусов. Днем температура воздуха повысится до -9 градусов, сообщил синоптик в своем Telegram-канале.
Местным жителям рекомендуется одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать переохлаждения.
Сегодня, 12 января, в свердловских населенных пунктах температура будет держаться в районе -2… +3 градусов. Осадки не прогнозируются.
Напомним, 9 января 2025 года в Свердловской области стал самым теплым днем с 1944 года.