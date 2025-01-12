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Posted 12 января, 10:25

Published 12 января, 10:25

Modified 12 января, 10:27

Updated 12 января, 10:27

В Свердловскую область придет похолодание до -13 градусов

В Свердловскую область придет похолодание до -13 градусов

12 января 2025, 10:25
Фото: Изображение Midjourney.
Специалист по метеорологии Алексей Пулин рассказал о похолодании, которое ожидает жителей Свердловской области 17 января 2025 года.

Так, ночью в пятницу на грядущей неделе регионе станет холоднее до -13 градусов. Днем температура воздуха повысится до -9 градусов, сообщил синоптик в своем Telegram-канале.

Местным жителям рекомендуется одеваться в соответствии с погодными условиями, чтобы избежать переохлаждения.

Сегодня, 12 января, в свердловских населенных пунктах температура будет держаться в районе -2… +3 градусов. Осадки не прогнозируются.

Напомним, 9 января 2025 года в Свердловской области стал самым теплым днем с 1944 года.

В выходные в Свердловскую область придет оттепель
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