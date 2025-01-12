В Верхней Салде коммунальщики не проводят уборку контейнерных площадок сбора ТКО

Posted 12 января, 11:42
Published 12 января, 11:42
Modified 12 января, 11:45
Updated 12 января, 11:45
В декабре 2024 года городские власти заключили контракт с коммунальной компанией из Хабаровска на содержание контейнерных площадок сбора ТКО, рассказал глава города Александр Маслов.
Спустя несколько дней после этого компания перестала выполнять условия, прописанные в контракте. Из-за этого появились проблемы с уборкой вышеуказанных площадок.
Администрация проводит претензионную работу с подрядчиком, а также предпринимает возможные меры для урегулирования ситуации и приведения мест накопления ТКО в нормативное состояние, — говорит Маслов.
Напомним, в Сысертском лесничестве была обнаружена незаконная свалка. Суд обязал арендатора убрать мусор. Вскоре свалка была ликвидирована.