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Posted 12 января, 11:42

Published 12 января, 11:42

Modified 12 января, 11:45

Updated 12 января, 11:45

В Верхней Салде коммунальщики не проводят уборку контейнерных площадок сбора ТКО

В Верхней Салде коммунальщики не проводят уборку контейнерных площадок сбора ТКО

12 января 2025, 11:42
Фото: Александр Маслов.
В Верхней Салде коммунальная компания-подрядчик не соблюдает условия контракта по содержанию мусорных площадок.

В декабре 2024 года городские власти заключили контракт с коммунальной компанией из Хабаровска на содержание контейнерных площадок сбора ТКО, рассказал глава города Александр Маслов.

Спустя несколько дней после этого компания перестала выполнять условия, прописанные в контракте. Из-за этого появились проблемы с уборкой вышеуказанных площадок.

Администрация проводит претензионную работу с подрядчиком, а также предпринимает возможные меры для урегулирования ситуации и приведения мест накопления ТКО в нормативное состояние, — говорит Маслов.

Напомним, в Сысертском лесничестве была обнаружена незаконная свалка. Суд обязал арендатора убрать мусор. Вскоре свалка была ликвидирована.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Контракт#Мусор#ЖКХ#Коммунальщики#Компания#Екатеринбург#ТКО#Контейнерные площадки
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