«Вифлеемская звезда», шахматный гений, крещенская купель в Тагиле и письмо от убийцы

В этом году на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют одну купель. По традиции окунуться в ледяную прорубь в Крещенскую ночь можно будет около клуба моржей. Иордань будет оборудована в соответствии с нормами безопасности: огорожена деревянным коробом до самого дна, чтобы купающихся не затянуло под лед.