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Posted 12 января, 16:44

Published 12 января, 16:44

Modified 12 января, 16:46

Updated 12 января, 16:46

«Вифлеемская звезда», шахматный гений, крещенская купель в Тагиле и письмо от убийцы

«Вифлеемская звезда», шахматный гений, крещенская купель в Тагиле и письмо от убийцы

12 января 2025, 16:44
Фото: Изображение Midjourney.
Скульпторы из Тагила стали призерами рождественского фестиваля «Вифлеемская звезда». Шахматный гений из Нижнего Тагила в детстве подвергался насилию. В городе на Крещение будет оборудована одна купель. Убийца 11-летней Насти прислал ее отцу покаянное письмо. В Свердловской области похолодает.

В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Третье место завоевали жители Нижнего Тагила Роман и Ольга Гореленко. А всего в XIX фестивале, посвященному светлому Рождеству Христову, в этом году участвовали 23 команды из разных регионов России.

Тагильчане стали призерами фестиваля ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда»
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Володар Мурзин, чемпион мира по шахматам в рапиде, поведал журналистам шокирующие подробности из своего детства. Он родился и провел первые годы жизни в Нижнем Тагиле, но был вынужден переехать вместе с матерью и сестрами из-за постоянных издевательств отца. Он постоянно бил и унижал ребенка. Сегодня спортсмен заявляет, что вычеркнул отца из своей жизни.

«Постоянно бил с 7 лет». Над шахматным гением из Тагила в детстве издевался отец
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В этом году на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют одну купель. По традиции окунуться в ледяную прорубь в Крещенскую ночь можно будет около клуба моржей. Иордань будет оборудована в соответствии с нормами безопасности: огорожена деревянным коробом до самого дна, чтобы купающихся не затянуло под лед.

На Крещение в Нижнем Тагиле будет официально работать одна купель
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Отец убитой в августе 11-летней Насти получил письмо от ее мучителя. В нем рецидивист раскаивается и просит прощение за содеянное. Мужчина уже заявил, что не верит в искренность его слов и считает, что письмо было написано по наущению адвоката.

Отец убитой в Тагиле 11-летней Насти получил письмо от ее мучителя
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В Свердловской области после продолжительного потепления немного подморозит, но уже ближе к концу следующей недели. В ночь на 17 января температура воздуха постепенно начнет опускаться. Днем в пятницу на Среднем Урале похолодает до -13 градусов.

В Свердловскую область придет похолодание до -13 градусов
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