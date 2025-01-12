«Вифлеемская звезда», шахматный гений, крещенская купель в Тагиле и письмо от убийцы

Posted 12 января, 16:44
Published 12 января, 16:44
Modified 12 января, 16:46
Updated 12 января, 16:46
В Екатеринбурге завершился фестиваль ледовой скульптуры «Вифлеемская звезда». Третье место завоевали жители Нижнего Тагила Роман и Ольга Гореленко. А всего в XIX фестивале, посвященному светлому Рождеству Христову, в этом году участвовали 23 команды из разных регионов России.
Володар Мурзин, чемпион мира по шахматам в рапиде, поведал журналистам шокирующие подробности из своего детства. Он родился и провел первые годы жизни в Нижнем Тагиле, но был вынужден переехать вместе с матерью и сестрами из-за постоянных издевательств отца. Он постоянно бил и унижал ребенка. Сегодня спортсмен заявляет, что вычеркнул отца из своей жизни.
В этом году на Крещение в Нижнем Тагиле оборудуют одну купель. По традиции окунуться в ледяную прорубь в Крещенскую ночь можно будет около клуба моржей. Иордань будет оборудована в соответствии с нормами безопасности: огорожена деревянным коробом до самого дна, чтобы купающихся не затянуло под лед.
Отец убитой в августе 11-летней Насти получил письмо от ее мучителя. В нем рецидивист раскаивается и просит прощение за содеянное. Мужчина уже заявил, что не верит в искренность его слов и считает, что письмо было написано по наущению адвоката.
В Свердловской области после продолжительного потепления немного подморозит, но уже ближе к концу следующей недели. В ночь на 17 января температура воздуха постепенно начнет опускаться. Днем в пятницу на Среднем Урале похолодает до -13 градусов.